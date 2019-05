Mallada continúa adelante en su querella por injurias contra Ripa

Oviedo, 28 may (EFE).- La cabeza de lista del PP en los comicios autonómicos del pasado domingo, Teresa Mallada, continuará adelante con la querella que interpuso a mediados de abril contra el secretario general de Podemos por supuestas calumnias e injurias graves con publicidad.

Este martes debería haberse celebrado un acto de conciliación entre ambos en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo, tal y como obliga la Ley de Enjuiciamiento para este tipo de supuestos.

No obstante, el acto no llegó a celebrarse al no ser admitida la representación legal que había habilitado Mallada ya que había dado poderes a su letrado para que la representara en ese acto, pero no había nombrado procurador, como es preceptivo.

Según ha informa a EFE el letrado de Mallada, el Juzgado tampoco tenía posibilidad de esperar a que llegase su cliente, que se encontraba este martes trabajando, por lo que se vio obligado a presentar allí mismo una nueva demanda para la celebración de una nueva conciliación que tendrá lugar dentro de 15 ó 20 días.

Si ese nuevo acto de conciliación se cierra sin acuerdo, el abogado de Mallada ha asegurado que se continuará con la querella por supuestas injurias y calumnias graves con publicidad contra Ripa por las acusaciones que hizo sobre una posible malversación y delito fiscal durante su etapa como presidenta de Hunosa.

En ellas, Ripa pedía a la Fiscalía que investigase a la candidata popular a la Presidencia del Principado ante la posibilidad de que hubiese incurrido en delitos de malversación, administración desleal y fiscales como presidenta de la hullera, de acuerdo a informes y auditorías realizadas por la propia empresa.

Mallada incidió entonces en que "todas las cuestiones planteadas en la referida auditoría" ya habían quedado "suficientemente aclaradas" y que no había sido "objeto de objeción o reparo alguno, ni por la anterior Dirección de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ni por las actuales direcciones de Hunosa y de la SEPI".

"No ha decaído ninguna denuncia", han señalado a EFE fuentes populares, a raíz de que desde Podemos se asegurase en un comunicado de prensa que se había producido ese hecho por la incomparecencia de la expresidenta de Hunosa.