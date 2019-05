Berjón admite que es "decepcionante" no conseguir el play off "un año más"

Oviedo, 29 may (EFE).- El jugador del Real Oviedo Saúl Berjón lamentó este miércoles haberse quedado a las puertas de los puestos de promoción, un año más, en las últimas jornadas, resultado que no calificó de fracaso pero sí de decepción, porque el equipo "pudo engancharse tres o cuatro veces y no fue capaz".

"Se dieron todos los resultados que no debían darse: perdimos, empató el Cádiz y ganó el Dépor. Está muy complicado, por no decir imposible. Hay que ser realistas, porque tuvimos ocasión de engancharnos a esa lucha hasta esta misma jornada y el equipo no fue capaz", explicó el futbolista.

El capitán azul reconoció que el vestuario está fastidiado y que ese sentir es lógico que sea el de la afición, aunque afirmó que no se trata de un fracaso porque no va a parar hasta conseguir vivir un 'play off' en el que ascienda el equipo del que es desde pequeño.

"No es un fracaso, porque no pararemos hasta lograr el objetivo de ascender, pero sí una decepción. No quiero ni imaginar lo que debe ser celebrar un ascenso con mi equipo, somos conscientes de lo que significaba. Este año no había un Levante, pero sí muchos equipos buenos y con 60 puntos a dos jornadas del final, estás prácticamente fuera", analizó el extremo.

Berjón, que reconoció que ahora es tiempo de pensar en qué ha ocurrido para no lograrlo, señaló que en los dos últimos partidos el objetivo es sumar y que el juego sea bueno, premisas para pensar ya en la temporada que viene.

La primera plantilla, con los jugadores del filial Edu Cortina, Borja Sánchez y Josín, llevaron a cabo en El Requexón la última sesión a puerta abierta de la semana, entrenamiento en el que la novedad fue un Javi Muñoz que volvió a ejercitarse por separado tras dos semanas fuera.