Podemos Gijón, abierto a escuchar "todas las ofertas" del PSOE

Gijón, 29 may (EFE).- El secretario general de Podemos Gijón, Mario Suárez del Fueyo, ha afirmado este miércoles que la formación morada acude a las negociaciones con el PSOE de cara a la investidura y la formación de gobierno abierto a escuchar "todas las propuestas" que los socialistas pongan sobre la mesa.

Podemos Gijón, que en las pasadas elecciones logró tres ediles frente a los seis con los que contaba la marca local con la que se presentó a las elecciones de 2015, acude a las negociaciones con el PSOE con un actitud de "apertura total" a la negociación y "apertura absoluta" a buscar puntos de encuentro, ha precisado.

De hecho, ha señalado que Podemos negociará con el PSOE con base en el programa y ha asegurado que aún no ha tomado una posición sobre el proceso de investidura, ni sobre la Alcaldía.

Tras los comicios del domingo, en los que PSOE fue la fuerza más votada en Gijón y logró once concejales, la asamblea ciudadana de Podemos abordó ayer la hoja de ruta a seguir hasta la constitución el ayuntamiento y acordó el nombramiento de una comisión negociadora que estará integrada por las tres concejalas electas, el secretario general de Podemos y dos representantes de Equo.

La formación morada confía en reunirse con el PSOE a la mayor brevedad y antes del 15 de junio celebrará una nueva asamblea y una reunión del Consejo Ciudadano que finalmente determinará la posición de Podemos-Equo de cara a la investidura.

Si fuera necesario se haría una consulta telemática a los inscritos, pero Del Fueyo ha aclarado que no será abierta a la ciudadanía como la que se realizó tras las pasadas elecciones municipales.

El secretario general de Podemos Gijón ha relatado que ayer mantuvo una conversación con el secretario general del PSOE de Gijón, Iván Fernández Ardura, en la que le transmitió que el PSOE tiene "mayoría suficiente pero no absoluta" y que no se puede pedir colaboración si no es desde "la humildad".

Por su parte, la candidata de Podemos -Equo a la Alcaldía, Yolanda Huergo, ha señalado que los resultados obtenidos "no fueron los esperados" y ha lamentado que no saliera adelante la creación de una coalición de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE porque el resultado hubiera sido "mejor".

Huergo ha apuntado que el resultado no se debe exclusivamente a un factor y ha abogado por hacer un proceso de reflexión colectiva "muchísimo más amplio".