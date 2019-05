Christian: "A este equipo le faltó mentalidad ganadora"

Oviedo, 30 may (EFE).- El defensa del Real Oviedo, Christian Fernández, ha lamentado este jueves que el conjunto azul se quedara a las puertas de la eliminatoria de ascenso como en temporadas anteriores y ha señalado que ese tropiezo constante se debe a que son un equipo muy bueno al que le falta "mentalidad ganadora".

"Todas las temporadas han sido similares y la conclusión a la que llego es que somos un buen equipo pero no llegamos a ser uno ganador. Esa ambición se tiene o no se tiene, es la de querer conseguir algo más. Hemos competido pero no hemos tenido ese plus diferenciador que si han tenido equipos como Osasuna", ha apuntado.

El cántabro ha explicado que ese aspecto, más mental que futbolístico, es el que hizo que los azules perdieran muchos puntos en las últimas acciones de partido pese a que compitieron ante casi todos los rivales que tuvieron enfrente.

"Una mentalidad ganadora hace a un equipo fuerte, está en no darte por vencido nunca y en cuidar los detalles. Nos ha faltado y los partidos no se nos han ido al final por táctica, sino por mentalidad. Con los puntos que se nos han ido a última hora saldrían las cuentas", ha comentado.

En lo personal, el defensa ha admitido que su objetivo es jugar en Primera División antes de retirarse y ha reconocido que el año que viene irá camino de los 34 años y que eso significa que "las oportunidades se van acabando".

"Ahora está todo en el aire, hay un contrato y me gustaría cumplirlo, pero no depende de mí. Por mí, continuidad. Tengo en mete desde hace tiempo jugar otra vez en Primera, y nadie me va a quitar esa idea. No sé si tardaré uno o dos años pero pienso lograrlo y deseo que sea en Oviedo para devolverle a la gente esa ilusión", ha adelantado el santanderino.

Los carbayones entrenaron con la ausencia del internacional panameño Bárcenas, que podría incorporarse con su selección en las próximas horas para disputar la Copa Oro y de Forlín y Javi Muñoz, ambos con molestias.