Otea pide más actividades en La Ascensión al suspender la feria de ganado

Oviedo, 30 may (EFE).- La Junta Local de Otea Oviedo, la patronal del sector hostelero y turístico, ha emplazado hoy al Ayuntamiento a aumentar las actividades previstas en la ciudad durante las Fiestas de la Ascensión para compensar la suspensión del certamen ganadero.

El Ayuntamiento anunció ayer la suspensión de la feria ganadera prevista para el sábado en el polígono de Olloniego por la falta de concurrencia de reses debido a que las fechas de celebración del certamen son este año más tardías que en ocasiones anteriores.

En un comunicado, Otea ha lamentado esta supresión "por primera vez en la historia" de una feria ganadera que se sitúa en el origen de unas fiestas que se remontan al siglo XVI y ha criticado la "incapacidad" del equipo de gobierno para llevarla a cabo.

"Es una vergüenza la desidia la falta de interés y la desafección del equipo de gobierno. No hay excusa sino la inoperancia más absoluta para que no se haya convocado con tiempo y el atractivo suficiente la feria de ganado para lograr la presencia de los ganaderos y tratantes", añade la patronal turística.

A su juicio, "la incapacidad y negligencia del concejal de Festejos del Ayuntamiento no tiene límites", a la vez que afirman que este equipo de gobierno "no solo no ha desarrollado iniciativas festivas y turísticas sino que las que funcionan y son históricas y están asentadas en la ciudad, las eliminan".

Además, piden al futuro equipo de Gobierno que se constituya "valentía, dedicación y trabajo para desarrollar iniciativas que generen actividad económica en Oviedo" y apelan a la responsabilidad de los partidos que están en conversaciones para formarlo "que hagan de Oviedo la ciudad turística de Asturias".