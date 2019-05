El Sporting tendrá que reconstruir el equipo al prever al menos once bajas

Gijón, 30 may (EFE).- El director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, volverá a tener que reconstruir el equipo para la próxima temporada, ya que once jugadores acaban contrato o cesión, a lo que habrá que añadir alguno más al que el club buscará salida al no contar con ellos.

El próximo 30 de junio acaban contrato los defensas Álex Pérez, Babin, Canella y Noblejas y el delantero Blackman.

Además, finalizan cesión los defensas Geraldes y Peybernes, los centrocampistas Ivi López, Sousa y Álvaro Jiménez y el delantero Álex Alegría.

Parece complicado que alguno se quede, si bien el Sporting sí estaría interesado en la continuidad de Geraldes, Peybernes y Alegría.

Entre los que finalizan contrato Babin ha sido titular indiscutible toda la temporada, pero tiene otras ofertas y de momento no hay acuerdo, mientras que Canella es un jugador que llegó al club en la categoría alevín y es uno de los más queridos por la afición pero apenas ha habido negociaciones para su renovación.

El Sporting necesita también hacer caja con algún traspaso y los más cotizados son los porteros Mariño, ahora lesionado, y Dani Martín, así como el centrocampista Moi Gómez, que esta temporada jugó cedido en el Huesca y por el que se han interesado algún club de Primera y de Segunda división.

El internacional finlandés Robin Lod no ha dado el rendimiento esperado debido a su irregularidad y es otro de los que el club gijonés vería con agrado su salida, al igual que el central Juan Rodríguez, que no ha contado ni para Rubén Baraja ni para José Alberto.

Torrecilla está en el centro de las críticas de los aficionados por el gran número de jugadores que ha incorporado en las dos temporadas que lleva dirigiendo la parcela deportiva del Sporting pero el presidente, Javier Fernández, sigue confiando en él y será el encargado de confeccionar la nueva plantilla en la que el club quiera una mayo presencia de jugadores de la cantera.

La defensa es la línea en la que el equipo gijonés necesita más refuerzos, ya que en un principio sólo Molinero tiene contrato en vigor, mientras que la prioridad será una temporada más encontrar extremos, posición que está siendo la principal carencia en las últimas temporadas.