Djurdjevic: No jugar el play off significa que no ha sido una buena temporada

Gijón, 31 may (EFE).- El delantero y máximo goleador del Sporting esta temporada, el serbio Uros Djurdjevic, reconoció este viernes que "no jugar el play off significa que no ha sido una buena temporada", pero dejó clara su intención de seguir en el club gijonés para ayudarle "a volver a Primera".

"De Gijón me gusta todo, la ciudad, el club, la afición, solo pienso en el Sporting", afirmó Djurdjevic al término del último entrenamiento de la semana.

Djurdjevic recordó que tiene tres años más de contrato e insistió en que quiere quedarse "para subir a Primera porque este equipo y esta afición de lo merecen".

El delantero destacó que todos los jugadores son "profesionales y queda un partido para acabar", y que "luego tocará descansar para comenzar a preparar la próxima temporada".

Tras recordar que "mucha gente se va a ir porque acaba contrato", confió en que "con los nuevos jugadores seguro que la próxima temporada será mucho mejor".

El rojiblanco, que ha marcado once goles, lejos de la cifra que esperaba, dijo que no descarta volver a la selección de Serbia aunque reconoció la dificultad que supone "porque hay muy buenos jugadores".

La plantilla rojiblanca cerró una atípica semana en la que no tiene partido, ya que le tocaba hacerlo con el suspendido Reus, y disputó uno de carácter informal entre los jugadores del primer equipo junto con Pedro Díaz, Carlos Cordero, Pelayo Morilla y los porteros Christian Joel y Javi Benitez, del filial.

Estos dos últimos estarán en la convocatoria para la última jornada de liga en la que el Sporting recibe el Cádiz.

En el entrenamiento de hoy no estuvieron Dani Martín, que viajó a Madrid para concentrarse con la selección sub-21, ni Geraldes, Trever, Álvaro Jiménez y Aitor García, que arrastran molestias físicas, y Diego Mariño e Isma Cerro, lesionados en una sesión que fue abierta al público.