Sergio Egea le encantaría seguir en el banquillo carbayón

Oviedo, 31 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, recordó este viernes que su papel esta temporada fue dirigir al equipo los últimos siete partidos de Liga pero reconoció que también le gustaría seguir un año más aunque todo ello dependa del club, quien decidirá con libertad en el momento en que planifique el nuevo proyecto.

"Es un club en el que me he metido en su piel, lo quiero y las derrotas me enojan y preocupan. Vinimos con muchas ganas de hacer las cosas bien y estamos en esa dinámica. Hablo con Arturo Elías (Grupo CARSO) y con la dirección deportiva, pero es una decisión de club y todos queremos lo mejor para el equipo", explicó el argentino.

Egea, que se considera exigente, señaló que no puede decir nada malo de un plantel que mostró un nivel alto, profesionalidad y trabajo intenso desde que él llegó y avanzó que no bajarán la cabeza mientras haya opciones matemáticas, aunque sean ínfimas.

"Al equipo le faltó fortuna en partidos que mereció ganar y se escaparon por detalles. El Oviedo está muy bien representado por sus futbolistas. Soy optimista pero con sentido común. No está tan mal que aún haya opciones a dos jornadas del final, tenemos que ganar y luchar mientras quede alguna opción", analizó el entrenador azul.

El propio Egea confirmó que Bárcenas trabajará al margen ya hasta que se incorpore con la selección panameña para jugar el amistoso ante Uruguay (6 de junio) y la Copa Oro, y aclaró que una molestia en la rodilla de Champagne hará que Alfonso Herrero juegue de inicio este domingo.

La plantilla se entrenó en El Requexón en la penúltima sesión de la semana, a puerta cerrada y con las ausencias de Champagne, Forlín y Javi Muñoz, todos ellos descartados por lesión para la visita del Rayo Majadahonda (20:00 horas).