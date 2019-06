Padre Ángel: necesitamos políticos alegres y que sepan pactar

Madrid, 1 jun (EFE).- Un mundo mejor es posible con "pol癃icos alegres y que sepan pactar", explica en una entrevista con Efe el padre 聲gel, presidente de la ONG Mensajeros por la Paz, porque "si los pol癃icos son buenos, hay buenas sociedades", pero con la implicaci鏮 de todos: "Yo sancionar燰 a quien no votara".

La excusa para este encuentro, que se produce en plena resaca electoral -el 27 de mayo- es la publicaci鏮 del libro "Un mundo mejor es posible" (Alienta Editorial), pero no la necesita, porque la fren彋ica actividad que mantiene a los 82 a隳s ofrece novedades cada d燰, un nuevo restaurante Robin Hood -ya va por tres-, o la puesta en marcha del "Pelobs", un autobs que recorre Espa鎙 cortando el pelo a personas sin recursos.

Acepta con su permanente sonrisa -entre rebelde y t璥ida-, empezar a hablar de los resultados electorales y la incidencia en las personas vulnerables, para las que vive cada minuto de su vida.

En 40 minutos, su tel嶨ono m镽il se enciende al menos cinco veces -porque le ha quitado el sonido- y, sin interrumpir la conversaci鏮, mira de reojo una de ellas, es uno de los protagonistas de la noche electoral en Madrid.

PREGUNTA: Acabamos de conocer los resultados electorales hace unas horas. 燉e parece que hablemos de ello?

RESPUESTA: Pues vamos a hablar de elecciones. Los resultados nos han ense鎙do que hay que dialogar, como dice el papa Francisco, y como no est墎amos acostumbrados a dialogar nos ha venido muy bien esto. Pero no solo deben dialogar los pol癃icos, tambi幯 hay que hacerlo en las casas, en cualquier sitio.

P: Los resultados piden di嫮ogo, pero ahora la pelota est en el tejado de los pol癃icos.

R: Hay que creer en los pol癃icos o si no irse a otro pa疄 a vivir. Lo que hay que ser es serios y decirles a algunos de ellos que se tienen que ir, que no se vuelvan a presentar.

El bienestar social que tenemos es gracias a los pol癃icos, un mundo mejor no lo pueden hacer ni la iglesia, ni las ONG; todos podemos ayudar pero el mundo mejor lo hacen los pol癃icos; son quienes ponen pensiones o las quitan, quienes ponen muros o concertinas o las quitan.

Unos valen m嫳 que otros y les queremos m嫳 que a otros, pero sobre todo hay que votar, habr燰 que sancionar a los que no votan, se quedan sin argumentos para exigir que todo est mejor.

Y otra cosa, no puede ser que ni el rey ni los curas o los catedr嫢icos no digan a quien votan, si votar no es pecado.

P: Se le ve mucho con los pol癃icos, 穌u se consigue con esa relaci鏮?

R: Es muy importante estar con los pol癃icos, animarles y decirles las cosas que no les gustan, y cuando uno las dice, como dec燰 Felipe Gonz嫮ez 'sin acritud' te lo agradecen m嫳. A un pol癃ico cuando le dices 'te has pasado diciendo esto', que si el aborto o el no aborto, te lo agradecen. Yo creo que me quieren m嫳 a mi que yo a ellos, no tienen un motivo para no quererme.

P: Pero no todos los partidos tienen las mismas pol癃icas sociales.

R: Si tenemos buenos pol癃icos, tenemos buenas sociedades. Yo no he encontrado a nadie que te diga que no lo va a hacer si les pides algo por los dem嫳; qui幯 te va decir que no, por lo menos de palabra. Hay muchas cosas que a veces no pueden o no quieren o tienen miedo, son cobardes; piensan si hago esto me complico la vida, pero ser pol癃ico es complicarse la vida, perder amigos.

P: 燉e gustar燰 ser una especie de interlocutor entre los pol癃icos y los que no tienen mas que necesidades?.

R: Me hubiera gustado, he hablado con Puigdemont, podr燰 haber hablado con los de ETA; en la guerra de Irak llegu a hablar con Sadam, si se hubiera hablado antes seguro que no hubiera muerto tanta gente.

Me voy a Florida dentro de unos d燰s, voy a pedir a ver si me dejan hablar con Pablo Ibar, le quiero saludar, porque tanto 幨 como su familia est嫕 sufriendo lo interminable.

P: 燙e ver燰 como un ministro de la pobreza? En el pr鏊ogo del libro, el exdirigente de UGT C嫕dido M幯dez, y ahora voluntario de Mensajeros de la Paz, le define como una figura clave en la lucha contra la pobreza.

R: Al frente de la pol癃ica y de los ministerios hay que poner a gente empresaria, buena, que sepa hacer las cosas bien, que tenga cabeza adem嫳 de coraz鏮. Cuando se cre el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil se hab燰 jugado con mi nombre, pero no, yo creo que a un cura no le hagas obispo. Hay gente en buenos puestos y los hacen diputados o ministros y son un desastre.

P: 燕or qu las personas que tienen las herramientas para solucionar los problemas no dialogan o les cuesta tanto hacerlo?

R: Esa gente est enferma, lo que hay que hacerles es curarles y apartarles de los ayuntamientos y del Parlamento; yo he ido al Congreso y me da una pena inmensa verles leyendo el peri鏚ico, no se tienen respeto, deber燰n ser sancionados. Eso en una escuela lo hacen los ni隳s y les pone mala nota. Y los medios no lo destacan.

P: Habla en el libro de pol癃icos como Pablo Iglesias y el s que dijo que quer燰 ser ministro.

R: Ten燰 ganas de ser ministro. Hace a隳s cuando sali dec燰n que parec燰 el demonio y he estado con 幨 varias veces y este es un l獮er, lo que pasa es que esta ltima temporada se ha deteriorado el liderazgo de 幨, por el entorno. Rivera, Pedro S嫕chez, Aguado son chavales j镽enes l獮eres que da gusto tomar un caf con ellos, cuando no se les sube a la cabeza.

P: Cuando habla de que no quiere pol癃icos tristes, 窺e refiere con ideas, con nuevas f鏎mulas, con ganas...?

R: Con ganas de mirar y que crean en lo que hacen y que puedan comerse el mundo. Y lo hacen, los hay, y que se diviertan haciendo pol癃ica y jugando.

P: Cita continuamente al papa Francisco, se nota que es un ejemplo para usted.

R: En esta etapa ha entrado en la Iglesia m嫳 gente que nunca, gente que por las razones que fueran, que estaban divorciados o viv燰n 'en pecado' o los que cre燰n que no hab燰 soluci鏮; quiz ha atra獮o tanto a los que hab燰, pero tambi幯 ha abierto las puertas de las Iglesias a los pobres.

Se ha preocupado m嫳 de poner duchas y peluquer燰s para pobres en el Vaticano, en lugar de poner im墔enes de la Virgen, y no se ha puesto los zapatos rojos y la capa, sigue siendo el obispo que yo conoc en Argentina.

P: El papa tiene buena prensa por esa cercan燰, 磧a tiene la cpula de Iglesia en Espa鎙?.

R: Es verdad que al igual que en la pol癃ica hay pol癃icos que est嫕 tristes, que parecen agoreros, que les nombras alcaldes y ministros y lo primero que piensan es 'la que me cay', que da pena de ellos, en la Iglesia nos pasa lo mismo, necesitamos obispos y curas que sean alegres, que sean l獮eres para arrastrar a la gente.

P: En el libro dice que en la dictadura le consideraba un rojo y en la 廧oca socialista de derechas, 簑sted tiene ideolog燰?

R: S, la infancia te marca mucho, una persona como yo que nace en Asturias, en una familia donde mi madre era de una ideolog燰 y mi padre de otra, en donde conoc a mis abuelos que estaban en la c嫫cel porque los hab燰 metido Franco, luego otros me los hab燰n matado en el monte por ser rojos, eso te va marcando y te va haciendo un cr甐 que quiere luchar por la justicia.

Conoc mucho a los curas obreros que los met燰n en la c嫫cel, eso claro que te marca, te inclina hacia la izquierda y despu廥 cuando uno lee el evangelio, es m嫳 de lucha no tanto de quedarse quieto.

Pero con los a隳s uno va templando m嫳 y hace las cosa m嫳 serenas, pero a m me es muy dif獳il distinguir entre la prudencia, la valent燰 y la cobard燰.

P: 熹u horizonte fija para que se cumpla el t癃ulo de su libro?

R: Mi generaci鏮 no lo ver, pero la de nuestros ni隳s s, ya no habr gente que muera en el mundo por hambre, eso no va a existir en 15 o 20 a隳s, ni que muera por enfermedades tontas, por no tener una aspirina. Vamos a dejar a nuestros hijos mejor mundo del que nos han dejado nuestros padres.