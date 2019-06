Jimmy: "Cuento con que todos los equipos sean profesionales"

Oviedo, 5 jun (EFE).- El mediocentro del Real Oviedo Jimmy Suárez se ha mostrado convencido de que Sporting y Córdoba serán "profesionales" en la última jornada a la que el conjunto azul llegan aún con algunas opciones de entrar en la eliminatoria de ascenso a la que optan los rivales de ambos conjuntos, Cádiz y Deportivo.

"Está muy difícil y se tienen que dar resultados muy favorables, pero somos todos profesionales. Tenemos que salir a darlo todo y cuento con que los rivales de Cádiz y Dépor también lo hagan", comentó el futbolista, premiado por segunda vez consecutiva como mejor jugador del mes.

El canterano, que con solo nueve partidos de Liga ha convencido a la afición como para ser valorado el mejor de la temporada, ha reconocido que está viviendo un sueño en el club en el que se formó y que si le hubieran dicho a principio de temporada que iba a acabar siendo titular indiscutible, no lo habría creído.

"Ni siquiera pude hacer la pretemporada y fue un poco duro. Estos reconocimientos me hacen feliz pero hay que ser realistas, hay compañeros con 20 ó 30 partidos que seguramente lo merezcan más. Si me dicen esto el verano pasado pensaría que me mienten. El trabajo da frutos y a veces los sueños se cumplen", ha admitido.

Jimmy ha analizado también la victoria en el último minuto ante el Rayo Majadahonda y ha explicado que al saber los resultados al descanso de Cádiz -derrota final ante el Extremadura- y del Dépor -que empató contra el Elche-, el equipo salió "aún más motivado" de cara a remontar su partido.

"Con todo en contra la gente ya tenía una mentalidad más negativa y es normal porque con el 1-3 todo parecía en contra. La realidad es que con orgullo conseguimos dar la vuelta a un partido en el que entramos mal. Supimos sufrir hasta el final y darlo todo", ha dicho.

Los azules retomaron los entrenamientos con las ausencias de Johannesson, Christian y Joselu, que no saltaron al verde con el resto de titulares para hacer trabajo regenerativo mientras que con el resto de la plantilla siguen sin ejercitarse los lesionados Forlín y Javi Muñoz.