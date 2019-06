Moriyón afirma que Gijón no supera los límites anuales de partículas PM10

Gijón, 5 jun (EFE).- La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha asegurado que la ciudad cumple el plan de calidad del aire del Principado y que este año no ha superado el límite de días permitido con superación de partículas PM10 en suspensión.

Moriyón ha hecho estas declaraciones tras asistir a la entrega de premios del 8º Concurso de Cuentos sobre Medio Ambiente, celebrado con motivo de la celebración del día Mundial del Medio Ambiente, y en el que han participado 29 centros educativos con 449 trabajos, 98 dibujos y 351 cuentos.

La alcaldesa ha indicado que no superar los límites permitidos no quiere decir que no se perciba que hay que mejorar, como lo manifiestan los vecinos de la zona oeste donde hay mucho material sedimentable.

Por otra parte, ha señalado que "queda pendiente" la inclusión de la estación de medición móvil del Lauredal en la red del Principado, un tema que tendrán que abordar la siguiente corporación municipal y el Principado.

Por último, ha considerado que el futuro en los problemas medioambientales no puede ir por otro camino que no sea la coordinación institucional y ha apostado por sacar el medio ambiente de la lucha política ya que no es una cuestión ideológica.