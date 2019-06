Deportivo, Cádiz y Oviedo buscan el último billete para la promoción

Madrid, 6 jun (EFE).- Deportivo de La Coruña, Cádiz y Oviedo se disputarán la última plaza en juego para la fase de promoción en noventa minutos finales en los que el conjunto gallego parte como el máximo favorito para lograr el billete que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso.

A diferencia de sus dos rivales, el Deportivo, que recibirá el próximo sábado en casa al ya descendido Córdoba, depende exclusivamente de sí mismo para sellar el pasaporte a la promoción.

Pero si los números se perfilan como el principal aliado de los de Pep Martí, las dudas dejadas por los coruñeses en el estadio de Riazor, donde los blanquiazules tan sólo han logrado ganar uno de sus últimos nueve partidos, abren la puerta a la sorpresa.

Y es que en los últimos meses cada cita en Riazor parece haberse convertido en un auténtico suplicio para el Deportivo, el equipo que presenta peores cifras como local entre los ocho primeros clasificados de LaLiga 1/2/3.

Reiterados tropiezos que ya provocaron, primero, la destitución del técnico Natxo González, cesado a comienzos de abril tras perder 0-2 ante el Rayo Majadahonda y posteriormente la renuncia del presidente Tino Fernández, que dejó el cargo tras la derrota (1-2) encajada ante el Extremadura.

Dificultades de las que tampoco se ha librado el actual preparador deportivista, Pep Martí, que hasta la tercera no logró conocer la victoria en Riazor, al imponerse hace dos jornadas por 1-0 al Mallorca con un polémico gol de penalti en el tiempo de prolongación.

Un antecedente al que se aferra el conjunto gallego para sumar ante el Córdoba el triunfo que necesita para acceder a las eliminatorias de ascenso.

No obstante, al Deportivo podría bastarle con un empate siempre que el Cádiz no logre vencer en su visita al campo de un Sporting de Gijon sin nada ya en juego.

El conjunto gaditano, que ha ocupado puestos de promoción en siete de las últimas ocho jornadas, llega al partido final a expensas de una derrota del Deportivo, tras verse sorprendido el pasado martes (0-1) en casa por el Extremadura.

Pero si alguien conoce las sorpresas que puede deparar la jornada final, ese es el equipo amarillo, que el pasado curso ya se dejó escapar, cuando contaba con todo a favor, la fase promoción en el último partido al caer por 2-1 ante el Granada.

Un amargo destino del que el Cádiz sólo podrá escapar con un "favor" del ya descendido Córdoba, que sólo ha sido capaz de ganar un partido a domicilio en la presente temporada.

Si complicadas parecen las opciones del conjunto gaditano del alzarse con la última plaza de promoción, de milagrosa podría calificarse la posibilidad de que el Oviedo acabe disputando las eliminatorias de ascenso.

Los "carbayones" no sólo deberán vencer al Osasuna en el Sadar, donde el conjunto navarro no conoce la derrota, sino que además debe esperar la derrota del Deportivo en casa ante el Córdoba y que el Cádiz no logre el triunfo en su visita al Molinón.

Demasiadas carambolas que parecen condenar al Oviedo a quedarse de nuevo a las puertas de la fase de promoción, tal y como ya le ocurrió la pasada campaña, en la que los asturianos se quedaron fuera de las eliminatorias de ascenso por la peor diferencia de goles con el Numancia en los enfrentamientos directos.

Quienes ya tienen segura su presencia en la promoción son el Málaga, el Albacete y el Mallorca, que pelearán en la última jornada por hacerse con el tercer puesto que garantiza la ventaja de campo en las eliminatorias de ascenso.

Una pugna en la que parte con ventaja el conjunto andaluz, que se asegurará el tercer puesto si logra vencer al Elche, ocurra lo que ocurra en las visitas del Albacete al campo del Almería y del Mallorca al estadio del Extremadura.

Programa de la 42ª jornada:

. Viernes 7 junio:

Rayo Majadahonda - Reus (1-0, por sanción al Reus)

. Sábado 8 junio:

Extremadura - Mallorca (20:30)

Osasuna - Oviedo (20:30)

Almería - Albacete (20:30)

Granada - Alcorcón (20:30)

Sporting - Cádiz (20:30)

Deportivo - Córdoba (20:30)

Málaga - Elche (20:30)

. Domingo 9 junio:

Nàstic - Lugo (18:30)

Numancia - Las Palmas (20:00)

Tenerife - Zaragoza (20:30)