Egea: "Sporting y Córdoba han de defender su integridad como instituciones"

Oviedo, 6 jun (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, ha asegurado no estar preocupado por los duelos de sus rivales por la sexta plaza -Deportivo y Cádiz- ante Córdoba y Sporting al estar convencido de que estos últimos competirán por "defender su integridad como instituciones" y ha subrayado que lo prioritario es que su equipo gane a un Osasuna "campeón por méritos propios".

"En el fútbol todo puede pasar. Tampoco creíamos que el Extremadura pudiera ganar en Cádiz y lo logró. Siempre he tenido fe y soy muy optimista porque veo a mis jugadores entrenar. Córdoba y Sporting son instituciones grandes, van a buscar lo mejor para su club porque han de defender su integridad", ha apuntado Egea.

El técnico sabe que necesita también una derrota del Deportivo en Riazor ante el descendido Córdoba y que el Cádiz no pase del empate ante el Sporting en El Molinón, pero nada de eso, asegura, descentra a los suyos del objetivo de dar una alegría a los suyos la última jornada.

"Durante estos diez meses el Oviedo ha dado muchas buenas versiones. Lo que tenemos que hacer es ganar, como sea. Me he enterado ahora de que no puede ir nuestra afición por falta de entradas, la echaremos de menos porque ayuda y arropa como ninguna, pero jugaremos de igual modo para ellos, que merecen un triunfo", apostilló.

Egea ha reconocido que jugará con dos delanteros, con su habitual 4-4-2 aunque sin balón uno de los dos da un paso atrás para "trabajar la contención defensiva" por lo que la sanción de Joselu para la última jornada aventura la dupla Ibra-Steven en el once y abre la puerta de la citación a Toché tras varias semanas fuera.

"Se trata de que no nos hagan ventaja en el centro del campo, porque juegan con tres ahí y no queremos tener inferioridad numérica en la zona donde se crea el fútbol", adelantó el técnico, que afirma no ver más allá de este partido y ha rehusado hablar de futuro.

Los azules han trabajado hoy a puerta cerrada y harán lo propio el viernes pero mudándose al Carlos Tartiere, donde prepararán ese último choque en El Sadar ante un Osasuna que recibirá en su estadio el título de campeón de Liga.