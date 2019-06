FADE se ofrece a Barbón para impulsar a una Asturias "ante el último tren"

Oviedo, 6 jun (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, se ha puesto a disposición del próximo jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, para impulsar las reformas que necesita una región a la que se le acaba el tiempo y está "ante el último tren" por lo que no puede cometer errores.

En su intervención en la asamblea que este jueves ha celebrado la patronal asturiana, Feito ha dicho que el reto que afronta Asturias "requiere de inteligencia y acierto para definir los fundamentos de su estructura" y que no está exento de riesgo lo que exigirá "liderazgo y empuje para sacarlo adelante" pero es, a su juicio, "irremediable acometer" con compañía de los empresarios.

"Sin empresas no hay paraíso", ha subrayado Feito parafraseando el título del documento actualizado con las 22 medidas que "imprescindibles" para Asturias y que ha presentado a una asamblea que ha clausurado junto al presidente del Principado, Javier Fernández, y a la que ha asistido Barbón junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y a otros dirigentes políticos.

El ofrecimiento de los empresarios para impulsar un proyecto "colectivo" que requiere ser iniciado "sin demora", es "sincero", ha apuntado el presidente de la patronal, que se ha mostrado convencido de que el próximo Gobierno llegará "con ilusión, empuje y las fuerzas necesarias" para acometerlo "y con ello sacar a Asturias del ostracismo y situarla en el lugar que le corresponde".

Las medidas que plantea FADE, ha señalado, pretenden evitar el declive de las actividades económicas existentes en Asturias -68.700 empresas con 335.000 asalariados que generan anualmente 19.615 millones de euros, el 83 por ciento del PIB, y pagan salarios por importe de 11.000 millones-, pero es necesario también definir hacia donde debe orientase la región y cómo priorizar sus recursos.

"Lo que no hemos hecho, porque no nos corresponde solo a los empresarios, pero que debemos hacer ya sin más dilación, es sentar las bases de lo que queremos que sea la economía asturiana del año 2030", ha añadido tras defender que se afronte desde la unidad "la tormenta perfecta que se cierne sobre Asturias.

Así, ha recordado que ni uno solo dato de todos los que describen la realidad socio-económica de una región -crecimiento, producción, población, empleo- es favorable para el Principado y todos son negativos salvo la renta, que supera en un punto la media española.

Ese dato, ha subrayado, se debe a transferencias corrientes y no a la capacidad de producción propia, "pan para hoy y hambre para mañana" si no se es capaz de generar actividad adicional porque, ha apuntado, "las prejubilaciones duran lo que duran, ¿y después qué?".

Feito ha cuestionado "cuellos de botella" que desde hace años dificultan el desarrollo de Asturias como las infraestructuras -"un tren con Madrid con tramos del siglo XIX en el siglo XXI"- o un sistema de formación que no evita que una región con 70.000 parados no haya un solo sector que no tenga problemas para encontrar en este momento personal con cualificación suficiente.

Además, ha defendido que los empresarios quieren pagar los impuestos "necesarios" y que sean iguales a los de otros territorios, dado que la discriminación genera incentivos a la deslocalización de empresas y personas y construye barreras de entrada en los territorios que son fiscalmente menos atractivos.

En relación con la "necesaria" armonización fiscal de España, Feito ha defendido también que esa igual afecte asimismo a la futura reforma del sistema de financiación autonómica, un proceso "que amenaza con negros nubarrones a Asturias" ante las presiones nacionalistas o intereses de otro tipo al definir el nuevo modelo.

De no atenderse a criterios "objetivos" como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial, el despoblamiento o la orografía, ha advertido, Asturias se verá abocada a otra reconversión adicional "que probablemente nadie había pensado nunca en ella: la de sus servicios públicos".

Feito ha cerrado su intervención con un agradecimiento al presidente del Principado saliente por su implicación, cercanía y predisposición para abordar las cuestiones empresariales, su profundo conocimiento sobre la industria, la energía y su dedicación "en tiempos que no han sido nada fáciles".