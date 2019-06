Molinero solo pensará en el Sporting y no en el 'play off' del Oviedo

Gijón, 6 jun (EFE).- El defensa del Sporting Francisco Molinero afirmó este jueves que no va a pensar en otros equipos que no sean el suyo, en referencia a la posibilidad de que una victoria rojiblanca ante el Cádiz ayude al Real Oviedo a meterse en el 'play off'.

El jugador rojiblanco recordó, no obstante, que el Osasuna, rival de los ovetenses, "no perdió ningún partido en su casa y el Deportivo juega en Riazor".

"Hay que ser conscientes de que no se lograron los objetivos y por eso la semana se está haciendo un poco larga. Hay que acabar la temporada y esperar que en la próxima sea todo diferente", aseguró Molinero, que, probablemente, retorne al lateral derecho, debido a la lesión de Geraldes.

El lateral sportinguista reconoció que el equipo ha sido "muy irregular, como una montaña rusa" en una categoría tan larga como es la Segunda División.

Molinero cree que si no se han clasificado para el 'play off' es porque el Sporting no lo mereció, mientras que otros equipos "fueron mucho más regulares".

"Hay que ser conscientes de en que club estamos y eso hay que saberlo desde el primer momento que se pisa Gijón", sostuvo antes de destacar que el Sporting cuenta con una gran masa social y una historia "que exige estar entre los seis primeros".

En su opinión, el conjunto es un club "grande que conlleva esa exigencia y el que no esté preparado para llevarla no podrá estar aquí".

Molinero reiteró que "mientras este equipo esté en Segunda, que ojalá sea poco tiempo, el objetivo es siempre el ascenso" y admitió que la temporada "no ha sido buena" para los rojiblancos.

"El año que viene va a haber la misma exigencia y eso es algo que todo el mundo tiene saberlo desde el primer momento", manifestó.

Uno de los problemas de la temporada fue, a juicio de Molinero, que "en casa hay que ser mucho más fuertes", donde se tienen que "escapar pocos puntos".