El Sporting afronta la visita del Cádiz con muchos problemas en defensa

Gijón, 6 jun (EFE).- El Sporting afrontará el último partido de liga ante el Cádiz con una defensa de circunstancias ante las lesiones de Geraldes y Álex Pérez y la sanción de Peybernes lo que deja al técnico José Alberto con los hombres justos para esta demarcación.

Álex Pérez ha sido el último en unirse a la lista de posibles bajas ya que esta mañana no se ha entrenado con el grupo, al igual que ha sucedido durante toda la semana a Geraldes, por lo que José Alberto probablemente opte por devolver a Molinero al lateral derecho y utilizar a Canella en el izquierdo con Juan Rodríguez como única alternativa al sancionado Peybernes.

Para Canella podría ser su último partido con la camiseta rojiblanca tras quince temporadas ya que el Sporting no le ha ofrecido la renovación mientras que Juan Rodríguez se ha pasado la temporada prácticamente en blanco al no entrar en los planes ni de Baraja ni de José Alberto.

El técnico podría echar mano de algún jugador del filial, pero las numerosas bajas en otras líneas y el deseo de ver a jugadores jóvenes reduce esas opciones ya que el reglamento le impide alinear a más de cuatro jugadores que no tengan ficha del primer equipo.

Aparte de la obligada presencia de Cristian Joel en la portería ante las bajas de Mariño por lesión y de Dani Martín concentrado con la selección sub-21, todo hace indicar que Pedro Díaz se mantendrá en el centro del campo y que el juvenil Pelayo Morilla podría salir en el extremo zurdo, los tres con ficha del segundo equipo.

En el entrenamiento de hoy, penúltimo antes del partido, no se han ejercitado con el grupo y por tanto parece que no estarán ante el Cádiz Aitor García, Álvaro Jiménez, Geraldes, Álex Pérez, André Sousa, Traver, Isma Cerro y Carlos Cordero y tampoco estará Robin Lod citado por la selección finlandesa.

Los resultados de la pasada jornada hace que el Oviedo llegue al último partido con opciones de meterse en la eliminatoria de ascenso y una de ellas pasa porque el Sporting gane al Cádiz lo que ha abierto el debate entre la afición por el hecho de que una victoria de su equipo beneficiase a su rival histórico.

Encuestas realizadas entre distintas peñas son en su mayoría partidarias de que el equipo gane su partido y haga gala de su profesionalidad para despedir la temporada con una buena imagen y huir así de controversias por la posibilidad de ayudar al Oviedo a lograr un objetivo que el propio Sporting no fue capaz de conseguir.

La primera plantilla volverá a ejercitarse mañana en una sesión de libre acceso y en la que José Alberto sabrá de manera definitiva con qué hombres podrá contar para medirse al Cádiz que llega a Gijón con la necesidad de ganar para optar al play off pero que no depende de si mismo ya que debe esperar que el Deportivo no gane al Córdoba.