Jorge Meré: "Tenemos selección para ganar el europeo"

Las Rozas , 10 jun .- Jorge Meré (Oviedo, 1997) vive un gran momento en su carrera. Volvió a Bundesliga siendo una pieza importante en el Colonia y ahora es clave en el eje de la defensa para Luis de la Fuente. El asturiano atendió a EFE en la concentración de la selección española Sub'21 confiado en que España puede ganar el europeo ya que hay "selección para conseguirlo.

El central es un habitual de 'La Rojita', aunque no se considera "ningún líder". Pero sí lo demuestra con sus palabras, asegurando que estará ahí para cuando sus compañeros lo necesiten en un grupo que se asemeja más a una familia en el que se pueden confesar lo que necesiten.

Pregunta: El jueves viajáis a Bolonia (Italia). ¿Cómo está yendo la preparación?

Respuesta: Las sensaciones son muy positivas tras una temporada larga que me fue muy bien en lo personal y ahora estamos en otra etapa de la temporada con un reto muy bonito por delante en el que queremos conseguir el objetivo de ganar el europeo y tanto mis compañeros como yo estamos en un estado óptimo para conseguirlo.

P: Es un fijo en las convocatorias de la Sub'21, ¿se considera un líder?

R: Yo no me considero ningún líder, solo un compañero más. Sí que es verdad que llevo más convocatorias y más partidos que algunos compañeros, pero eso no quiere decir nada; simplemente en algún momento que haya alguna duda o algo que te pueda llevar a un despiste intentaré ayudar a mis compañeros, pero nada más.

P: Luis de la Fuente aseguró en una entrevista con EFE que el objetivo es ganar el europeo, ¿comparte esta visión?

R: La selección española siempre tiene que ser competitiva en ese sentido, siempre tiene que intentar ganar cualquier trofeo que se le ponga por delante. Mi pensamiento es el mismo que el del míster. Creo que tenemos una selección para conseguirlo y vamos todos en la misma dinámica.

P: El europeo empieza con un partido contra Italia que se puede considerar 'la final anticipada'.

R: Sí. El campeonato comienza con un partido importantísimo contra Italia, en su casa y con su gente. Sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles y tenemos que contrarrestar su juego y oponernos a las adversidades. Para mi gusto, empezar el campeonato de esta forma te va a dar un plus si sales reforzado. Hay que afrontarlo con toda la tranquilidad y positividad del mundo.

P: ¿Cuál es la gran fortaleza de la Sub'21?

R: El grupo es buenísimo. Muchos nos conocemos del europeo Sub'19 que conseguimos ganar. En ese sentido creo que el pilar fundamental para conseguir algo es que todos los compañeros nos llevemos bien y seamos más que un grupo, que podamos confesarnos lo que necesitemos en cualquier momento y por ese camino vamos a conseguir algo bueno.

P: En este grupo hay una persona que conoce bien del Sporting de Gijón, como Dani Martín. ¿Le ve preparado para dar un paso más en su club que tan bien conoce?

R: Por supuesto. Le conozco de hace muchísimos años; fue compañero mío en el Sporting, aquí en la selección y somos amigos de Gijón. Tiene unas cualidades grandísimas para llegar muy alto y en su club puede dar un paso hacia delante. Hay que depositar confianza en él porque responderá a la perfección en el campo, mi confianza es plena porque es un porterazo.

P: ¿Cómo ha visto la temporada del Sporting?

R: Esta temporada ha sido un poco complicada. Todos los partidos que he podido ver los he visto. Al final la temporada quizá no haya salido como quisieran. Yo creo que había buen equipo para meterse en 'playoffs' y pelear, pero al final las circunstancias son así, a veces las cosas no salen. Esta temporada no se ha logrado el objetivo, que era el ascenso, y hay que pensar en la temporada que viene, en hacer un buen bloque e intentar conseguirlo la temporada que viene.

P: Y recuperar la estabilidad también sería importante.

R: Sí, va en conjunto todo. Si tienes estabilidad y un buen bloque los resultados llegan y en ese sentido creo que es lo que se tiene que buscar en el Sporting para conseguir el objetivo.

P: Un objetivo que si consiguió con el Colonia. Llega en un buen momento a este europeo.

R: La verdad que este año me he sentido importante en el ascenso, muy arropado por parte del club. Vivir otro ascenso otra vez es algo único e irrepetible. Tras la temporada pasada que no fue del todo bien, quedarse y conseguir el objetivo que teníamos clarísimo desde el primer minuto. Volvemos a estar donde teníamos que estar porque el año pasado por circunstancias salió una mala temporada, pero el equipo para nada tenía que estar en Segunda División.

P: Algo muy importante para usted también en el plano personal ya que volverá a jugar al máximo nivel.

R: Por supuesto que todo jugador quiere rendir en la máxima categoría, en mi caso en la Bundesliga. Tenía muchas ganas de competir con los mejores equipos del mundo y en ese sentido contentísimo y con ganas de enfrentarme a delanteros 'top' mundial y sobre todo demostrar que lo puedo hacer bien.

P: ¿Su futuro está en el Colonia?

R: Ahora mismo mi futuro está en la selección española. Tenemos una etapa muy bonita, un reto muy importante. Yo siempre lo dije que estoy muy feliz allí (en el Colonia), nadie sabe lo que va a pasar, pero ahora mismo estoy centrado 100 por 100 en la selección y feliz en el Colonia, donde me han arropado mucho y hay que devolver ese cariño.