El argentino Juan Forlín no seguirá en el Real Oviedo

Oviedo, 14 jun (EFE).- Tras dos temporadas defendiendo la camiseta del Real Oviedo, el futbolista argentino Juan Forlín ha confirmado en sus redes sociales que no seguirá en el club, al que desea lo mejor y con el que se muestra agradecido, tras una campaña "difícil" en la que las lesiones complicaron su participación.

El propio Forlín reconoció en su publicación que lo suyo no son las despedidas, pero que antes de dejar el club asturiano, al que llegó en la temporada 2017-2018, tenía que dirigir unas palabras a una entidad y una afición que le han hecho sentir "como en casa".

"No me gustan las despedidas pero no me podía ir sin antes dirigirme a toda la gente que en estos dos años me hizo sentir como si estuviera en casa. Les deseo lo mejor, de corazón, porque tanto esta institución como su afición se lo merecen", ha comentado.

El jugador ha admitido también que este año no ha sido el mejor para él ya que, además de no ser una pieza clave en el once, una fisura en el peroné en noviembre le dejó fuera de juego varios meses y fue ante Deportivo y Las Palmas -en el último tramo de Anquela en el banquillo- cuando tuvo sus últimos minutos como carbayón.

Por lo complejo del año, el propio Forlín ha reiterado su agradecimiento en los momentos difíciles a todo el grupo de trabajo del club, desde compañeros hasta cuerpos médico y técnico, pasando también por el departamento de comunicación.

"Este segundo año fue difícil por diferentes motivos, pero me voy muy agradecido con la gente del club. También con la dirección deportiva, que hicieron posible que yo haya podido estar estos dos años aquí", ha concluido el argentino, que manda en su misiva un fuerte abrazo a toda la afición azul.

El futbolista era uno de los nombres señalados como salidas casi seguras ya que finalizaba contrato el próximo 30 de junio, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, y se convierte en la segunda baja confirmada tras la marcha del mexicano Oswaldo Alanís a Chivas.