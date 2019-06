IU-Asturias exige respeto para las decisiones de sus órganos de dirección

Oviedo, 14 jun (EFE).- La dirección de IU-Asturias ha exigido este viernes respeto para las decisiones de los órganos de la coalición después de suscribir un acuerdo con la FSA-PSOE para favorecer la formación de gobiernos municipales de izquierdas y apoyar mutuamente a la lista más votada entre ambas formaciones.

"En estos momentos es imprescindible alejar a la organización de polémicas estériles, que a nada conducen salvo a tensar más la situación", ha señalado el coordinador general interino, Alejandro Suárez, que ha pedido a los militantes y a la dirección "responsabilidad, tranquilidad y lealtad a los órganos".

Suárez ha recordado que en IU las decisiones se adoptan "siempre" en los órganos de gobierno y que, en este caso en lo relativo al pacto para favorecer gobiernos de izquierda en los ayuntamientos, se ha adoptado en la Coordinadora, máxima instancia entre asambleas.

El hasta ahora secretario de Organización ha recordado que, tras la dimisión de Ramón Argüelles como coordinador general en marzo, los diferentes cargos orgánicos "están aún por redefinir en los órganos colegiados" y que utilizarlos "confunde a la militancia y a la opinión pública sobre la representatividad de dichas opiniones".

A su juicio, cualquier tipo de comunicación que no sea respaldada por los órganos "no serán nunca expresión de la dirección de IU Asturias sino meras opiniones a título particular de quien de esa forma haya procedido o proceda en un futuro".

Suárez se ha manifestado así tras advertir ayer de la posibilidad de emprender acciones disciplinarias contra los concejales de IU que no cumplan con el acuerdo suscrito con la FSA-PSOE, circunstancia que podría producirse tanto en Carreño -para optar a la alcaldía con el apoyo de Podemos y el hipotético respaldo del PP- y en Llanes para reeditar el cuatripartito que gobernó los últimos cuatro años.