BarLab Rural: mucho más que bares, un impulso económico y social

Alberto Velázquez Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:01 Compartir

Mahou San Miguel, compañía de bebidas y servicios 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, ha lanzado la iniciativa «Impulsamos bares rurales», en colaboración con la entidad social AlmaNatura . Gracias a este proyecto, se conecta a propietarios de bares cerrados o en desuso en pueblos de menos de 5.000 habitantes con personas de entre 20 y 65 años interesadas en emprender y reabrir estos negocios.

La iniciativa responde al compromiso de Mahou San Miguel para revitalizar los entornos rurales de Castilla- La Mancha y Castilla y León, en los que los bares tienen un papel clave como motor económico, pero también como un espacio de convivencia, cultura y cohesión social.

AlmaNatura, dedicada a la fijación de población al mundo rural mediante acciones de empoderamiento social, es la compañera de viaje de la compañía en este programa gratuito de acompañamiento integral. Con él se apoya el emprendimiento en hostelería rural con formación especializada en sostenibilidad, gestión y digitalización, con mentorías, un plan de acción personalizado para cada establecimiento y acceso a una red de apoyo para la puesta en marcha del negocio, arrancando con una fase de prueba de seis meses. Después del proceso de selección realizado en septiembre, el itinerario pasa por jornadas de formación que han comenzado en noviembre y continuarán durante diciembre.

El «corazón socal» de nuestros pueblos

Como destaca Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio de España de Mahou San Miguel: «Estamos presentes en el 71% de los municipios con menos de 5.000 habitantes y en el 62% de los que están en riesgo de despoblación, como un agente clave en la vertebración del territorio gracias a nuestra amplia red comercial y a las ayudas en financiación, servicios o formación que otorgamos a la hostelería local. Nuestro apoyo a bares y restaurantes en estas zonas genera un impacto económico de más de 330 millones de euros y contribuye a la creación de más de 6.000 empleos».

«Los entornos rurales, los bares, son mucho más que negocios: son espacios de encuentro y cohesión, son el corazón social de nuestros pueblos»- Añade, Miguel Ángel- «el proyecto contribuye a frenar la despoblación y mantener viva la identidad comunitaria, reforzando el papel de la hostelería como motor económico y social. No se trata solo de reabrir un negocio, sino de recuperar espacios que conectan a las personas, fomentan la convivencia y combaten la soledad en entornos donde la despoblación es una realidad. Además, al impulsar la hostelería local, generamos oportunidades para jóvenes y emprendedores, mantenemos servicios y atraemos talento».

Ampliar R. C.

Juanjo Manzano, director general de AlmaNatura, coincide, por su parte, en el impacto socioeconómico de iniciativas de este tipo: «En muchos municipios, el bar o restaurante es la esencia del pueblo, el lugar donde se conversa, se crean vínculos y se mantiene viva la identidad local. Actuar sobre este sector significa revitalizar la vida cotidiana, ofrecer oportunidades reales de emprendimiento y fortalecer el tejido social rural. Aquellos pueblos sin servicios de hostelería frenan su desarrollo a la hora de tener un proyecto de pueblo».

En el programa participan perfiles de emprendedores diversos que, como señala Manzano, «comparten algo esencial: el compromiso con su territorio y el deseo de crear un proyecto con sentido. Hay personas que regresan al pueblo con ganas de innovar y familias que buscan un cambio de vida más humano». Objetivo: que los proyectos no solo sean rentables, sino que generen impacto positivo en la comunidad y perduren en el tiempo. Por ello, no duda en hacer una llamada a la acción: «Es el momento de apostar por el talento local y por modelos de negocio que fortalezcan la vida en los pueblos».