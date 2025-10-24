Asipo, motor económico de Llanera y referente en la industrialización de Asturias

CREANDO VALOR ZONA CENTRAL ASTURIAS Viernes, 24 de octubre 2025, 11:49 Compartir

Con más de medio siglo de historia, el Polígono Industrial de Asipo se ha consolidado como uno de los principales núcleos empresariales de Asturias. Situado estratégicamente en el concejo de Llanera, su actividad acoge a más de 190 empresas de distintos sectores y constituye un pilar fundamental para el empleo y la economía local. Su presidente, Delfín Domingo Cuervo Álvarez, al frente desde 2008, repasa en esta entrevista la evolución del polígono, su papel en el tejido productivo asturiano y las expectativas ante la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanera, que marcará el rumbo del crecimiento empresarial en los próximos años.

–El Polígono de Asipo fue pionero en Asturias y hoy sigue siendo un referente. ¿Cómo definiría su papel en la economía del concejo de Llanera y en la del conjunto de la región?

–Asipo, como zona industrial, genera hoy en día, aproximadamente, 2.000 puestos de trabajo, eso significa un 11% del total de la población activa de Llanera, por tanto, como generador de empleo, tiene un peso específico importante en creación de ingresos tanto en nuestra comunidad autónoma como en el concejo. No debemos olvidar que una parte importante de los ingresos que percibe nuestra comunidad autónoma proviene de la reversión del 50% de las aportaciones de IRPF de la población activa asentada en la misma, lo mismo ocurre con el IVA, nuestra comunidad autónoma percibe el 50% del importe total generado en nuestro territorio por este impuesto. En definitiva, las áreas industriales por diferentes vías son contribuyentes definitivos a la creación de riqueza y Asipo, como área industrial asentada en Llanera, juega un papel importante.

–Actualmente alberga más de 200 empresas. ¿Qué sectores tienen mayor presencia y qué volumen de empleo genera aproximadamente el polígono?

–Actualmente están en funcionamiento 203 empresas, las cuales pertenecen en un 62% al sector servicios, un 15% a la industria y un 23% al sector construcción, esto guarda relación con la configuración porcentual del tejido productivo asturiano. En estos últimos tiempos hemos detectado un crecimiento importante de empresas logísticas posiblemente debido al incremento de venta digital y esto nos ha generado unos mayores tráficos de vehículos con los consiguientes problemas que conlleva. A este respecto ha sido aprobada recientemente una reordenación de los espacios disponibles, tendente a disponer de mayor superficie útil de aparcamiento.

-¿Qué relación mantiene la Asociación de Industriales con el Ayuntamiento de Llanera y con otras instituciones para favorecer la competitividad de las empresas instaladas?

–Nuestra relación con el Ayuntamiento de Llanera es de comunicación total y mutua colaboración. Respecto a la competitividad de nuestras empresas es un problema que trasciende a nuestro concejo e incluso nuestro país, y que, a día de hoy, nos muestra los efectos perversos de la globalización y deslocalización de empresas. Durante muchos años no se ha sabido ver que los países emergentes, por medio de una perfecta planificación y partiendo de una política laxa en materia de regulación en todos los órdenes y subvenciones desmedidas a sus empresas, abrían sus economías al libre mercado, en unas condiciones en las que occidente le era imposible competir. Han pasado muchos años en los que, ante la flexibilidad de nuestros competidores, nosotros solo hemos establecido mayores rigideces y esto ha traído como consecuencia un incremento de costes que ha lastrado nuestra competitividad. Ahora estamos siendo testigos de la vuelta a políticas económicas proteccionistas que producen un efecto en cascada y afectan de diferentes formas a nuestras empresas, esperemos que se consiga un equilibrio que permita el desarrollo de nuestra capacidad productiva.

–El Ayuntamiento de Llanera está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación. Desde su perspectiva, ¿qué implicaciones puede tener este documento para el futuro del Polígono de Asipo y que demandas o propuestas han planteado al respecto?

–El desarrollo del PGOU de Llanera afecta directamente a Asipo, ya que condicionará crecimientos futuros. El ámbito del plan es, sin duda, muy importante para Asipo. En este sentido, hemos presentado al Ayuntamiento de Llanera la modificación de las Normas de Construcción recogidas en dicho Plan Parcial con el objeto de revisar las ordenanzas regulatorias que afecta a usos, tipología edificatoria, tramitación y control, nos consta que la acogida a esta propuesta por el Ayuntamiento ha sido positiva y esperamos su inclusión en el nuevo PGOU.

-¿Cree que el PGOU debería reservar suelo para nuevas áreas industriales o de ampliación de Asipo, dadas las necesidades actuales del sector empresarial asturiano?

–Sin duda, es un hecho cierto que la expansión de las zonas industriales generará mayor crecimiento económico y mayores tasas de empleo y esperamos la sensibilidad de las administraciones respecto a esta cuestión y que el nuevo PGOU no cercene la posibilidad de desarrollos futuros de Asipo.

–Tras más de 15 años como presidente, ¿qué balance hace de la evolución de Asipo?

-Asipo ha nacido fruto de la iniciativa privada y, hoy en día su mantenimiento en infraestructuras y servicios es sufragado por las empresas instaladas en él. Debido a los años que lleva en servicio, necesita inversiones de relevancia que difícilmente podrán ser soportadas por las empresas, de ahí la importancia del desarrollo y aprobación de la Ley de Polígonos, que permitiría establecer los mecanismos de financiación para satisfacer dichas inversiones.