El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alumnos del IES de Candás, en un estand, presentan su proyecto sobre el uso del ocle E. C.

Alumnos de Carreño aplican la inteligencia artificial al ocle para limpiar la costa asturiana

El IES de Candás, premiado en el Open-Science de Galicia con un proyecto que muestra los múltiples usos de esta alga marina asturiana

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Martes, 28 de octubre 2025, 22:01

Comenta

El ocle es un alga marina habitual en prácticamente todo el litoral asturiano. Codiciado por algunos sectores, los bañistas la asocian normalmente a desechos de ... la mar y su propio ciclo natural de limpieza, ignorando su auténtico valor. Los alumnos de Secundaria del IES de Candás saben de su importancia y, a través de un proyecto que evidencia su amplio uso, se han llevado un premio en la Open-Science de Cambre, en Galicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  8. 8 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  9. 9 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alumnos de Carreño aplican la inteligencia artificial al ocle para limpiar la costa asturiana

Alumnos de Carreño aplican la inteligencia artificial al ocle para limpiar la costa asturiana