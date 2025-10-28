Alumnos de Carreño aplican la inteligencia artificial al ocle para limpiar la costa asturiana

El ocle es un alga marina habitual en prácticamente todo el litoral asturiano. Codiciado por algunos sectores, los bañistas la asocian normalmente a desechos de ... la mar y su propio ciclo natural de limpieza, ignorando su auténtico valor. Los alumnos de Secundaria del IES de Candás saben de su importancia y, a través de un proyecto que evidencia su amplio uso, se han llevado un premio en la Open-Science de Cambre, en Galicia.

Javier Redondas, profesor de Tecnología del centro, explica que todo empezó durante el curso pasado, cuando el alumnado de Secundaria participó en la First Lego League. «Una de las partes del certamen consistía en diseñar un proyecto de innovación, cada año con un tema diferente. El de ese era el océano y la vida submarina». El grupo se decantó por el ocle asturiano y, a partir de ahí, se desarrolló una idea que los nominó para los National Innovation Award y que, más tarde, los llevó al Open-Science (Feria de Ciencia) de Cambre, en La Coruña, representando a la región.

Cuatro alumnos de cuarto de la ESO –Miguel García, Aitana García, Sara López y Oliver Jordán– investigaron ampliamente el ocle asturiano. Buscaron el contexto histórico e inspeccionaron varias playas, desde la de Candás hasta la de Antromero, en Gozón.

«Se entrevistaron con las empresas que los recogen e incluso con gente de antes, los que iban a buscarla en carros. Hablaron hasta con un investigador de la Coordinadora Ecoloxista», destaca Redondas.

Este les explicó que el ocle «ganaba valor» sustraído directamente del fondo marino, pues «estaba mucho más limpio» que el que llegaba a la costa. Sin embargo, extraerlo de ahí tenía sus consecuencias para la fauna y flora marina, por lo que «no lo recomendaba en absoluto». Ahí fue cuando los cuatro tomaron nota de «la suciedad que arrastra el ocle, con plásticos de todo tipo».

Así que, ¿por qué no diseñar un prototipo que los diferencie? Basándose en la Inteligencia Artificial, trabajaron durante «las tardes y recreos» y crearon una cinta transportadora con una cámara que «automáticamente lo clasificaba y, a través de una señal lo destinaba a un lado u a otro», separando así «el que se puede usar y el que no».

Alimentación y cosmética

Una vez hecho esto, incorporaron a su presentación los usos que se le da al ocle asturiano, muy utilizado en alimentación, como en yogures y embutido, aunque también en medicamentos (como los jarabes) y cosmética.

Como prueba, ellos mismos fabricaron una muestra de crema que llevaron a Cambre y presentaron ante el jurado. Su detallada explicación sorprendió a la organización y el instituto candasín se trajo a Asturias el Premio de Educación Secundaria y el octavo Premio al Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Este tipo de concursos, indica el profesor Javier Redondas, no sólo mejoran la formación del alumno, sino que también «los anima a investigar».