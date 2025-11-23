El Ayuntamiento de Carreño renueva la señalización para mejorar la seguridad vial

El paso del tiempo, la meteorología e incluso actos vandálicos. En las señales viarias del concejo de Carreño el paso de los años ha ... ido dejando su huella, tanto que algunas apenas se ven, con lo que difícilmente cumplen su función.

Es algo que en algunos casos se aprecia a simple vista. Y el equipo de gobierno, decidido a cambiar esta situación, encargó a la Policía Local y a la oficina técnica informes para tener una radiografía lo más exacta posible de dónde había que actuar.

Ahora empieza la primera parte del plan para renovar la señalización, tanto horizontal como vertical, del concejo de Carreño. El trabajo dará comienzo en el casco urbano de Candás este mismo año. Durante el próximo año, la iniciativa se expandirá por todo el concejo de la mano de los presupuestos municipales para 2026, ya aprobados.

Para la primera fase de este plan de choque hay ya una partida que asciende a 39.271 euros y, según explicó el equipo de gobierno que encabeza Ángel García (IU), responde «a la necesidad evidente de actuar en este sentido, no solo por estética, sino por seguridad vial, ya que en muchos puntos apenas se aprecia la señalización —principalmente pasos de peatones— o simplemente ya casi no existe debido al deterioro o la falta de mantenimiento y reposición desde que se implantaron».

En los informes encargados se detallan las necesidades y las causas que las motivan en relación con la señalización de todo el concejo. Y, lamentó el concejal de Obras y Seguridad Ciudadana, Juan Iglesias Pola, se ha llegado a esta situación por «una ausencia de mantenimiento y de inversión a lo largo de los años».

«Toca invertir en ello urgentemente. Así que desde la Alcaldía se dio la orden para que se dotara de presupuesto y se licitara y ejecutara la obra ya este año, de forma urgente. Para 2026 se planificará con detalle el resto del concejo», indicó Juan Iglesias Pola.

Vandalismo

En cuanto a la señalización horizontal, se han producido deterioros que han provocado desgaste e incluso la desaparición parcial de la pintura, debido a la circulación y al deterioro del pavimento.

En el caso de la señalización vertical, esta se ha deteriorado debido al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas, que han provocado oxidación y pérdida de la pintura, así como por los actos vandálicos que han acabado tanto con los mástiles de soporte como con la propia señalización. «Hay mucho comportamiento incívico, por lo que también solicitamos la colaboración de los vecinos para que den aviso a la policía si ven actitudes incívicas o violentas».