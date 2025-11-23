El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Paso de peatones junto a la iglesia de San Félix, en Candás. E. C.

El Ayuntamiento de Carreño renueva la señalización para mejorar la seguridad vial

La renovación de las señales comenzará este año en el centro de Candás y el año que viene se ampliará al resto del municipio

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

El paso del tiempo, la meteorología e incluso actos vandálicos. En las señales viarias del concejo de Carreño el paso de los años ha ... ido dejando su huella, tanto que algunas apenas se ven, con lo que difícilmente cumplen su función.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  8. 8 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Carreño renueva la señalización para mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Carreño renueva la señalización para mejorar la seguridad vial