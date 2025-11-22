Carreño da inicio a un plan para conservar las infraestructuras culturales municipales

El equipo de gobierno de Carreño ha puesto en marcha un plan de mejora y mantenimiento de los edificios públicos municipales dedicados a la ... cultura. «Daba vergüenza la falta de conservación y mantenimiento que acumulaban y ver el estado en que se encuentran; no se puede dar esa imagen», indicó el alcalde, Ángel García (IU), que añadió que, en cuanto fue posible, se habilitaron partidas presupuestarias para acometer un plan que da comienzo con la reparación de aleros y tejados del Museo Antón. Casi veinte años han transcurrido desde la última actuación, en 2006, en estos elementos. De ahí que el paso del tiempo, «la falta de atención» de los anteriores responsables municipales y la meteorología hayan causado «serios deterioros». El revestimiento de los aleros de la cubierta principal y la pintura costarán 32.350 euros, precisó el edil de Cultura y presidente del Patronato, David González.

También habrá obras en el interior del edificio para resolver los problemas de humedades de las salas de exposiciones. Se están retirando los paneles de cartón-yeso para cambiarlos por otros hidrófugos. El coste de esta actuación es de 6.900 euros.

Por otro lado, se restaurarán seis esculturas del Parque Escultórico de Candás, siguiendo las recomendaciones del último informe técnico, emitido en 2024. «Estas inversiones demuestran el compromiso del equipo de gobierno con la cultura. Candás es un museo al aire libre, ya que por todo el pueblo tenemos repartidas obras escultóricas, importantes pinturas y murales; por ello queremos iniciar un estudio para diseñar un programa de recuperación, conservación y ampliación de obras, especialmente en toda la senda costera desde el museo hasta la playa de Rebolleres, creando un itinerario turístico-cultural de gran impacto», añadió el edil de Cultura.

El equipo de gobierno lamenta los «años de abandono» por parte de sus predecesores hacia estos edificios

Tras la reparación de la fachada del Teatro Prendes, ahora le toca al Museo Antón. La siguiente actuación se centrará en las fachadas de la Biblioteca Municipal, «también muy abandonada por falta de inversión», obras que comenzarán próximamente. Más adelante los trabajos se acometerán en la Antigua Fábrica de Ortiz para avanzar en su mejora estética y funcionalidad, incorporando material expositivo «guardado y abandonado desde hace más de 15 años». «Para esto necesitaremos la ayuda de la Consejería de Cultura, con quien ya hemos mantenido contactos», dijo el edil.

«Las infraestructuras culturales del concejo presentaban una falta acuciante de mantenimiento, además de falta de compromiso y apuesta hacia la cultura, así que poco a poco y dentro de nuestras posibilidades estamos trabajando para que estén en óptimas condiciones», concluyó González