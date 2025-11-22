El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio del Museo Antón, cubierto de andamios. E. C.

Carreño da inicio a un plan para conservar las infraestructuras culturales municipales

Las obras ya han comenzado en el Museo Antón y después se actuará en la biblioteca y la Fábrica de Ortiz

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:21

El equipo de gobierno de Carreño ha puesto en marcha un plan de mejora y mantenimiento de los edificios públicos municipales dedicados a la ... cultura. «Daba vergüenza la falta de conservación y mantenimiento que acumulaban y ver el estado en que se encuentran; no se puede dar esa imagen», indicó el alcalde, Ángel García (IU), que añadió que, en cuanto fue posible, se habilitaron partidas presupuestarias para acometer un plan que da comienzo con la reparación de aleros y tejados del Museo Antón. Casi veinte años han transcurrido desde la última actuación, en 2006, en estos elementos. De ahí que el paso del tiempo, «la falta de atención» de los anteriores responsables municipales y la meteorología hayan causado «serios deterioros». El revestimiento de los aleros de la cubierta principal y la pintura costarán 32.350 euros, precisó el edil de Cultura y presidente del Patronato, David González.

