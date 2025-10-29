Carreño prepara unos presupuestos de 17 millones para 2026

El equipo de gobierno local de Carreño (IU-Somos) llevará este jueves a Pleno la aprobación inicial de los presupuestos de 2026, para el ... que se está calculando una cuantía de 17,1 millones de euros.

Es una muestra, dijo el alcalde Ángel García, de que el ejecutivo municipal tiene «los deberes hechos» y que se cumplirá el «sentido común» de tenerlos activos en enero, a diferencia de los de este año, que «se aprobaron en mayo».

De cara a 2026, el objetivo sigue siendo «cubrir y mejorar los servicios públicos«, con el plan de destinar casi 1,7 millones a bienestar social. La siguiente mayor inversión, al igual que en los presupuestos de este año, iría para cultura, con más de un millón de euros.

Seis meses

Una de las consecuencias de la aprobación tardía de los presupuestos de 2025 es que «sólo se tuvo seis meses para ejecutar lo que entraría en todo un año», una «auténtica locura», subrayó el regidor de Carreño.

Muchos de los contratos ya han salido a licitación, como la reparación de caminos en las parroquias, mientras que otros se adjudicarán pronto, como parte de las obras del antiguo Casino para convertirlo en un hogar del jubilado. «Estamos apurando al máximo, es difícil cumplir con todo en la mitad de tiempo. Así y todo creo que estamos trabajando bien», añadió el alcalde.