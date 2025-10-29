El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Corporación del Ayuntamiento de Carreño, en el Pleno, durante la votación de los últimos presupuestos Paloma Ucha

Carreño prepara unos presupuestos de 17 millones para 2026

Las cuentas, que buscan reforzar las áreas de bienestar social y cultura, se llevan este jueves a Pleno para su aprobación inicial

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El equipo de gobierno local de Carreño (IU-Somos) llevará este jueves a Pleno la aprobación inicial de los presupuestos de 2026, para el ... que se está calculando una cuantía de 17,1 millones de euros.

