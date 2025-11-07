Carreño prevé tener el proyecto definitivo para relanzar Perlora en diez meses

Entre ocho y diez meses. Ese es el plazo que se marca el Ayuntamiento de Carreño para tener el proyecto definitivo para recuperar la ciudad ... vacacional de Perlora. El documento, denominado Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) Nuevo Perlora, acaba de recibir el visto bueno medioambiental por parte del Gobierno del Principado y prosigue ahora su tramitación, cumpliendo, hasta ahora, los plazos marcados para sacar adelante esta iniciativa. Una vez superado el informe ambiental estratégico, el Gobierno regional procederá a su revisión y lo tendrá que registrar de nuevo en el Consistorio. Trámites que se prevé que se hayan cumplimentado en el último mes de este año. Después, ya el año que viene, los servicios municipales emitirán su informe para que en febrero se pueda proceder al acuerdo de aprobación inicial en Carreño, para después publicar ese visto bueno en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Ahí se abrirá un periodo de información pública para avanzar con la tramitación del documento urbanístico, que incluirá informes sectoriales. Será entonces el momento de que el Principado proceda a una nueva revisión del texto antes de que vuelva a enviarlo al Consistorio, que tendrá que elaborar los informes previos a la aprobación definitiva. Ya en verano del año que viene, los servicios técnicos municipales elaborarían su informe con vistas a la aprobación de la respuesta de las alegaciones. Para tener, como muy tarde en octubre, listos los informes sectoriales previos a la aprobación definitiva del PEPRI, la Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio) emitiría su informe. Ahí, estaría todo ya para tener listo el documento para su aprobación definitiva.

«Es nuestra prioridad», decía este viernes el alcalde de Carreño, Ángel García (Izquierda Unida), tras superar el documento la evaluación ambiental. «Ahora quedan unos ocho o diez meses para finalizar esta tramitación y avanzar por fin ya en el proyecto definitivo para la explotación», añadía sobre un proyecto por el que se prevé un régimen de concesión a largo plazo, con fines esencialmente turísticos, sin descartar otras actividad de tipo cultural, social y deportivo en un recinto que ocupa más de veinte hectáreas, con 274 viviendas de diferente tipología; parte de las cuales han sufrido las consecuencias del paso del tiempo y de una prácticamente nula labor de conservación,

Se busca, subraya el PEPRI, dotar de vida al complejo durante todo el año, desarrollando su potencial turístico e incorporando diversos usos terciarios como oficinas, hostelería y comercio. También se prevé mejorar las conexiones, tanto interiores como exteriores, manteniendo la esencia de ciudad-jardín.

«Perlora es una oportunidad para Asturias de liderar definitivamente el turismo en el Norte. De tener la mejor infraestructura turística y ser referente para toda Europa, con un modelo de turismo ordenado y sano, tanto para el usuario como para nuestro territorio. Sacar adelante Perlora es lo correcto y es lo que la sociedad desea y espera, así que no perdamos tiempo», remarcó Ángel García.

«Todo mi empeño»

«Pondré todo mi empeño» para recuperar el complejo vacacional de Perlora, cuyo titular es el Gobierno del Principado y que lleva cerrado desde 2006, ya que, defendió el regidor, es «un deseo no solo de Carreño sino de toda Asturias». Y aunque reconoce que la tramitación se hace «larga», dado que la burocracia con la que hay que lidiar es «muy densa», se está «trabajando bien», «con humildad y rigor para llevarlo al éxito».

En todo caso, aunque todavía queda tramitación por delante, el alcalde de Carreño destaca que «superar el trámite ambiental es un gran hito y espero que, más pronto que tarde, toda Asturias, por fin, tengamos una nueva Perlora». Una ciudad vacacional en la que vuelva a haber actividad y que, entre otras cuestiones, se conservará un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificios existentes. Y que posibilitará rehabilitar o sustituir las construcciones, siempre que mantengan la misma ubicación y al menos el 50% de la huella preexistente, También se crearán más aparcamientos y se potenciará una movilidad centrada en el peatón. Y el Ayuntamiento pasará a ser titular de varias parcelas. En una primera fase, el Principado cederá el uso, más tarde la propiedad, del aparcamiento principal, el edificio de lavandería, la franja verde junto a este edificio y dos parcelas que van desde el puente del ferrocarril hasta el mini golf, incluyendo este último. En esa antigua lavandería se habilitará un albergue, con cafetería-restaurante y una amplia zona verde.

Habrá otra cesión, a petición del Consistorio: la zona verde sobre la bahía de Perán y el aparcamiento anexo también serán propiedad de Carreño.

«Vamos por el buen camino», remarcó el regidor de Carreño.