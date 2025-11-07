El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Interior de la la ciudad vacacional de Perlora, en Carreño. Paloma Ucha

Carreño prevé tener el proyecto definitivo para relanzar Perlora en diez meses

«Es una oportunidad para Asturias de liderar el turismo en el Norte, de ser referente para toda Europa, con un modelo ordenado», dice el alcalde

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:02

Entre ocho y diez meses. Ese es el plazo que se marca el Ayuntamiento de Carreño para tener el proyecto definitivo para recuperar la ciudad ... vacacional de Perlora. El documento, denominado Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) Nuevo Perlora, acaba de recibir el visto bueno medioambiental por parte del Gobierno del Principado y prosigue ahora su tramitación, cumpliendo, hasta ahora, los plazos marcados para sacar adelante esta iniciativa. Una vez superado el informe ambiental estratégico, el Gobierno regional procederá a su revisión y lo tendrá que registrar de nuevo en el Consistorio. Trámites que se prevé que se hayan cumplimentado en el último mes de este año. Después, ya el año que viene, los servicios municipales emitirán su informe para que en febrero se pueda proceder al acuerdo de aprobación inicial en Carreño, para después publicar ese visto bueno en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Ahí se abrirá un periodo de información pública para avanzar con la tramitación del documento urbanístico, que incluirá informes sectoriales. Será entonces el momento de que el Principado proceda a una nueva revisión del texto antes de que vuelva a enviarlo al Consistorio, que tendrá que elaborar los informes previos a la aprobación definitiva. Ya en verano del año que viene, los servicios técnicos municipales elaborarían su informe con vistas a la aprobación de la respuesta de las alegaciones. Para tener, como muy tarde en octubre, listos los informes sectoriales previos a la aprobación definitiva del PEPRI, la Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio) emitiría su informe. Ahí, estaría todo ya para tener listo el documento para su aprobación definitiva.

