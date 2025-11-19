El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Entrevista a Carmen Alonso y Susana Noval, de la fundación Alpe, en el CAI de Candás E. C.

El Centro de Apoyo a la Integración de Candás visibiliza la acondroplasia

Los usuarios entrevistaron a Carmen Alonso y Susana Noval, fundadora y directora de la Fundación Alpe Acondroplasia

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás visibilizó este miércoles la acondroplasia con una entrevista a Carmen Alonso, la fundadora de ... la Fundación Alpe Acondroplasia, ocasión en la que los usuarios del centro pudieron preguntar por el futuro de esta entidad, un «referente nacional e internacional», la lucha contra el estigma social y los retos de futuro. Destacaron también la labor de Alonso durante más 25 años, defendiendo los derechos y la inclusión del colectivo. Además, se habló con Susana Noval, directora de la fundación, responsable del impulso de programas de apoyo integral, investigación y sensibilización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Centro de Apoyo a la Integración de Candás visibiliza la acondroplasia

El Centro de Apoyo a la Integración de Candás visibiliza la acondroplasia