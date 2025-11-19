El Centro de Apoyo a la Integración de Candás visibiliza la acondroplasia
Los usuarios entrevistaron a Carmen Alonso y Susana Noval, fundadora y directora de la Fundación Alpe Acondroplasia
Candás
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:18
El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás visibilizó este miércoles la acondroplasia con una entrevista a Carmen Alonso, la fundadora de ... la Fundación Alpe Acondroplasia, ocasión en la que los usuarios del centro pudieron preguntar por el futuro de esta entidad, un «referente nacional e internacional», la lucha contra el estigma social y los retos de futuro. Destacaron también la labor de Alonso durante más 25 años, defendiendo los derechos y la inclusión del colectivo. Además, se habló con Susana Noval, directora de la fundación, responsable del impulso de programas de apoyo integral, investigación y sensibilización.
Fue a través de su programa 'Diversidad en la Onda', diseñado para favorecer la comunicación, pero también la participación y encuentro de los usuarios del centro con otras entidades y colectivos.
