El Club Victoria pide mantener su campo de fútbol en la futura vacacional de Perlora

Preocupación en el Club Victoria de Perlora antes los planes para recuperar la ciudad vacacional del mismo nombre. Su campo de juego, allí donde entrenan ... y forman cantera, según las «informaciones recibidas por parte del Principado», desaparecería cuando empiece a aplicarse el proyecto para relanzar Perlora, para el que el Gobierno regional prevé un uso esencialmente turístico.

Seis asociaciones, además del propio club Victoria, expresan su rechazo a que desaparezca este campo, una de las pocas instalaciones del recinto que tiene uso, además de los aseos de la calle Avilés y los vestuarios de la calle Langreo. Estos vestuarios se relacionan con las instalaciones deportivas aledañas, en concreto con el campo de fútbol, sede del Victoria.

«Queremos expresar nuestro mas absoluto rechazo y desaprobación a la desaparición del campo de fútbol y sus instalaciones de la ciudad residencial de Perlera, y con ello la expulsión del Club Victoria de la misma, después de 46 años cuidándolas y mejorándolas, trabajando de forma altruista para que mas de 150 niños hagan deporte».

Estas asociaciones son, además del Victoria, la Asociación Vecinal Río Espasa, Comisión de Festejos El Salvador, el grupo cultural Xana, Deportes Autóctonos, Sidra Casera y Seronda de Perlora.

«Estamos totalmente convencidos de que tiene que haber otra solución para que no tengan que desaparecer dichas instalaciones con el irreparable perjuicio que puede originar en dicho club», añaden sobre una entidad que se centra en el deporte base.