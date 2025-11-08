Las construcciones protegidas de Perlora

Conservar el patrimonio natural y urbanístico que atesora la ciudad residencial de Perlora es uno de los objetivos del Plan Especial de Protección y ... Reforma Interior (PEPRI) que Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Carreño impulsan para recuperar este recinto, para el que se prevé una concesión de uso a largo plazo, con fines esencialmente turísticos.

Pero dentro de Perlora hay más de 270 edificios. El último chalé se edificó en 1973, para el Sanatorio Adaro. Los primeros se estrenaron en 1954. Desde que se puso fin en 2006 a la actividad de Perlora, cuyo titular es el Gobierno del Principado, el paso del tiempo y la escasa o nula labor de mantenimiento ha hecho que el tiempo pase factura a las edificaciones. Algunas incluso tuvieron que ser demolidas, como la residencia Jacobo Campuzano, el germen del recinto, por daños estructurales. Su derribo, en 2005, fue la antesala de lo que estaba por venir: el cierre un año después y un largo periodo de abandono al que ahora se quiere poner fin.

Así, dentro del plan, denominado Nueva Perlora y que acaba de recibir el visto bueno medioambiental por parte del Principado, se plantea la protección de un ejemplar representativo de cada una de las 31 tipologías existentes en el complejo, en lugar de los 22 chalets existentes en la manzana frente a la playa de Huelgues. Entra en la nómina de los elegidos el edificio de recepción-dirección, que estaba sin protección alguna. La pierde, en principio, el antiguo comedor, que acaba de ser 'indultado' por Medio Ambiente. Ambos edificios datan de 1957.

Ampliar El antiguo comedor, de mediados de los años 50 del siglo pasado. E. c.

¿Cuáles son las razones? Sostiene el plan especial que el inmueble de recepción-dirección merece este trato debido a que constituye un «excelente ejemplo del lenguaje moderno empleado en la ciudad vacacional».

El edificio preside la plaza Asturias y llama la atención por sus grandes faldones inclinados. Alude de hecho el plan especial a su singularidad formal, a su destacado estado de conservación y «a su papel simbólico como puerta de entrada y elemento de referencia en la memoria colectiva del conjunto». Un conjunto que llegó a tener 273 apartamentos, con 35 diseños diferentes. Incluyendo la desaparecida residencia había más de 1.500 plazas a disposición de los trabajadores y sus familias. Poco queda de aquel esplendor y prueba de ello es el antiguo comedor. Su estado actual de abandono, se argumenta, «desvirtúa su valor arquitectónico original», y además ya no conserva su integridad formal ni constructiva. Pero aún le queda una vida extra a este comedor, puesto que el informe ambiental recientemente emitido recomienda el mantenimiento de la configuración exterior, a pesar del informe previo del Servicio de Instituciones Culturales y Protección Cultural y Patrimonio cultural a favor de su descatalogación.

Villa Homes y La Cabaña

Estarán también en ese listado de edificios protegidos uno de los chaléts de Villa Homes, en forma de hórreos, además del bar La Cabaña (que empezó siendo un chiringuito de muros curvos y hoy es un bar-restaurante que sigue abierto) y la singular iglesia.

Ampliar Iglesia construida en Perlora. E. C.

Edificio religioso con el altar al este, que avanza con «una formalización atrevida en la que destaca la cubierta plegada, la gran cruz situada por delante de la portada y las dos 'patas' de chapado de piedra rematadas con sendas cruces metálicas». La luz se controla mediante grandes ventanales con lamas de hormigón y tienda adosado el templo una vivienda para el capellán. A esa relación de edificios se sumarán, aún por determinar, el resto en representación de cada una de las tipologías.