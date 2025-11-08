El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Edificio de dirección. E. C:

Las construcciones protegidas de Perlora

La singularidad de los edificios, reflejo de una época, llevan a seleccionar a 31 de ellos para ser conservados

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Conservar el patrimonio natural y urbanístico que atesora la ciudad residencial de Perlora es uno de los objetivos del Plan Especial de Protección y ... Reforma Interior (PEPRI) que Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Carreño impulsan para recuperar este recinto, para el que se prevé una concesión de uso a largo plazo, con fines esencialmente turísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 El Sporting paga cara su racanería
  5. 5

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  6. 6 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  7. 7 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las construcciones protegidas de Perlora

Las construcciones protegidas de Perlora