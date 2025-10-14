El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Crece la flota municipal de vehículos en Carreño

Se destinarán al servicio de obras

E. C.

Carreño

Martes, 14 de octubre 2025, 20:07

Comenta

La empresa Alvemaco hizo entrega este martes del segundo lote de furgonetas al Ayuntamiento de Carreño, que irán destinadas al servicio de obras. El ... lote se compone de cuatro furgonetas Toyota Proace diésel de 120 CV, dos de tres plazas y dos de seis plazas, y un furgón de carga Toyota Proace Max diésel de 140 CV. El Ayuntamiento incrementa así su flota de vehículos para el servicio de obras, ya que el contrato actual era de tres vehículos y ahora se contrata una furgoneta más, además del furgón, que es la primera vez que se licita.

Crece la flota municipal de vehículos en Carreño