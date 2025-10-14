Crece la flota municipal de vehículos en Carreño
Se destinarán al servicio de obras
E. C.
Carreño
Martes, 14 de octubre 2025, 20:07
La empresa Alvemaco hizo entrega este martes del segundo lote de furgonetas al Ayuntamiento de Carreño, que irán destinadas al servicio de obras. El ... lote se compone de cuatro furgonetas Toyota Proace diésel de 120 CV, dos de tres plazas y dos de seis plazas, y un furgón de carga Toyota Proace Max diésel de 140 CV. El Ayuntamiento incrementa así su flota de vehículos para el servicio de obras, ya que el contrato actual era de tres vehículos y ahora se contrata una furgoneta más, además del furgón, que es la primera vez que se licita.
Acudieron al acto Covadonga Fernández, aparejadora municipal; Moisés Lorenzo, encargado de obras; Jorge santos, gerente de Alvemaco; Ángel Rodríguez, responsable comercial de Alvemaco; y Juan Pola, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño.
