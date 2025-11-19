Todo listo para empezar las obras del centro social de mayores en Candás

Las obras para rehabilitar el antiguo casino de Candás y convertirlo en un centro social de mayores comenzarán en días. En esta primera parte, ... se pondrá una nueva instalación eléctrica, con cambios en la iluminación, se revisará el gas y la calefacción y se instalará un ascensor. Así «se dará respuesta en pocos meses» a una necesidad del concejo, destacó el alcalde de Carreño, Ángel García (IU).

Los trabajos para el nuevo ascensor cuentan con un presupuesto de 45.375 euros (IVA incluido) –a los que se suman los contratos menores de electricidad y gas– y un plazo de ejecución de tres meses.

Una vez que se termine con esto, se pasará a pintar y reparar la carpintería exterior y luego acondicionar el interior con mobiliario, con la previsión de ya tenerlo en funcionamiento en 2026. La intención del Ayuntamiento era que se empezara con los trabajos en el primer trimestre de 2025, pero «el retraso en la aprobación de los presupuestos» no lo hizo posible. Por ello, se fue planificando qué necesitaba el centro en unas reuniones con la asociación de jubilados y pensionistas El Paseín.

«Nuestros mayores disfrutarán aquí de un local con todos los servicios», dijo García; contará con cafetería, salón de juegos, de ejercicios, de baile, una sala para talleres y cursos y un podólogo.

El local, ubicado en la avenida Reina María Cristina, ocupa más de 600 metros cuadrados y forma parte del patrimonio municipal desde hace un año. La falta de relevo generacional acabó cerrando el casino. El Ayuntamiento mantuvo negociaciones con la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Candás para adquirir el edificio que finalmente fructificaron y que permiten ahora poner en marcha el centro para mayores.

«Una necesidad»

«Este centro es una necesidad que no se atendió y será, por fin, una realidad en pocos meses y a un coste mucho más bajo que si hubiera que comprar un local y hacerlo nuevo», destacó el alcalde.

Además, explicaron en el equipo de gobierno, fue una operación «rentable y viable» en lo económico. La transacción tuvo un coste de 19.000 euros y las instalaciones tienen un valor catastral de 500.000 euros.