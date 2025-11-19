El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antiguo casino de Candás, en la avenida Reina María Cristina. J. M. Pardo

Todo listo para empezar las obras del centro social de mayores en Candás

Se instalará un nuevo ascensor y se cambiará la instalación eléctrica en el antiguo casino, con la previsión de abrir a principios de 2026

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

Las obras para rehabilitar el antiguo casino de Candás y convertirlo en un centro social de mayores comenzarán en días. En esta primera parte, ... se pondrá una nueva instalación eléctrica, con cambios en la iluminación, se revisará el gas y la calefacción y se instalará un ascensor. Así «se dará respuesta en pocos meses» a una necesidad del concejo, destacó el alcalde de Carreño, Ángel García (IU).

