La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

El nuevo proyecto para instalar una nueva conservera en Piedeloro, Carreño, sigue avanzando. El plazo para tenerla operativa «a finales de 2026» ... se mantiene y, de hecho, ya cuenta con el visto bueno de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Tras la reciente publicación del informe medioambiental en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), la directiva de El Viejo Pescador, marca a cargo de esta nueva conservera, se mantiene optimista, satisfecha de que todo vaya avanzando poco a poco, tanto con la colaboración del Principado como con el «inestimable» apoyo del Ayuntamiento de Carreño.

Para el alcalde, Ángel García, «que las empresas quieran invertir en el concejo es fantástico», pero esta en concreto, «más allá del aspecto económico», representa «la recuperación de una actividad y sector que fue vital para Candás».

Precisamente fue la «tradición conservera» la que motivó a Carlos Díaz y Ángela Donato, dueños de la firma, a instalarse en el concejo para crecer. «Carreño, históricamente hablando, es el 'top' de las conservas en Asturias, no hay nadie más», destacó Díaz. De hecho, ha estado presente desde hace años en el certamen conservero de Candás, donde sus creaciones, especialmente la del pulpo, suelen tener mucho éxito entre el público.

Conocidos por ser «innovadores» y buscar «la conserva del futuro», esta nueva planta buscará alejarse de «la imagen industrial» y se centrará en «hacerla similar a una bodega, un centro representativo, moderno, integrado con su entorno, que contará con un huerto ecológico y al que podrán hacer visitas todos los que estén interesados».

Mientras que en su sede principal, en Tapia de Casariego, continuarán con la producción normal, en la de Piedeloro se instalará «un laboratorio» para conseguir «con calamares, chipirones y merluza» el mismo triunfo que alcanzaron en el mercado gourmet con su pulpo en conserva. Este se ha convertido en su emblema y ha sido premiado en dos ocasiones con el Great Taste Awards. «Hace 20 años nadie apostaba por él, fuimos los primeros en tirar por el de aquí, el del Cantábrico, y queremos lo mismo para todo lo demás», señaló Díaz.

Mantiene el propósito de conseguir la misma aceptación del público con sus 'neoconservas' que con la del pulpo, el cual actualmente se rifan los hosteleros de la región y del resto de España. Además, traspasa fronteras y se vende en siete países (Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Suiza), entrando en negociaciones para empezar a llevarlo a Estados Unidos.

Pero antes de nada, será necesario continuar paso a paso con el proyecto para construir esta nueva conservera. Por ahora, se ha terminado la excavación en la parcela y se sigue pendiente de más trámites administrativos que, «aunque van despacio», no se detienen.