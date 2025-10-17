El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
Maqueta-diseño de la que será la nueva conservera de El Viejo Pescador en Piedeloro, Carreño E. C.

La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

El Viejo Pescador abrirá un «centro integrado» en Piedeloro en 2026 y ya cuenta con el visto bueno de Medio Ambiente

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Carrreño

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:45

Comenta

El nuevo proyecto para instalar una nueva conservera en Piedeloro, Carreño, sigue avanzando. El plazo para tenerla operativa «a finales de 2026» ... se mantiene y, de hecho, ya cuenta con el visto bueno de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»
  9. 9 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  10. 10

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación