El PP de Carreño inicia su reconstrucción con la recuperación del acta de Inés García

La última sesión plenaria del mes de octubre en Carreño llegó con cambios y sorpresas. La renuncia de Inés García a seguir como concejala –después ... de haber abandonado el PP, formar parte de los no adscritos y abstenerse en dos ocasiones en la votación de los presupuestos municipales presentados por IU-Somos– abre la puerta del Consistorio a un nuevo edil. Y, sobre todo, hace que el Partido Popular recupere un acta, con lo que volverá a tener tres ediles, a falta del otro concejal que también marchó y sigue como no adscrito.

Entra en la Corporación Rafael Solís García, presidente de la junta local popular. Solís, nacido en 1961, es empresario y lleva en política más de treinta años. También forma parte de la ejecutiva regional de su partido. Formación, la del PP de Carreño, en la que se ve la recuperación del acta como un paso clave para avanzar en la reconstrucción del partido, con las miras puestas ahora en el acta de Faustino Rodríguez, el edil no adscrito que cuando aún seguía en el PP dio su voto a favor a las cuentas de IU.

Pero mientras la junta local trabaja en esta cuestión, todavía resonaban las palabras de la edil saliente en la sesión plenaria. Inés García se dirigía a la bancada socialista y tras negar que su posicionamiento favorable al equipo de gobierno y su marcha del PP tuviera nada que ver con contraprestación alguna espetaba: «Los únicos que me ofrecieron algo fue el PSOE». Y ese 'algo' hacía referencia a cuatro liberaciones a «cambio de ser alcaldesa» Amelia Fernández, la anterior regidora y ahora portavoz municipal socialista, que negaba con la cabeza las afirmaciones de Inés García.

«Esas declaraciones simplemente confirman lo que ambos partidos negaron en su día y evidencia cuáles eran las prioridades de ambos, y el todo vale con tal de mantener la Alcaldía y evitar que yo fuera alcalde a toda costa. Pero eso es cosa de ellos, ellos sabrán para qué están en el Ayuntamiento«, decía por su parte el actual regidor, Ángel García, que habló de »estrategias oscuras« entre socialistas y populares.

«Yo estoy a otra cosa desde el primer día de mi toma de posesión como alcalde, ocupado en poner orden a tanto desorden, en recuperar el concejo, en generar calidad de vida y sacar adelante proyectos de futuro como Perlora y otros asuntos vitales que no se atendieron en muchos años. Eso me lleva y llevará mucho tiempo aún, por lo que no lo pierdo el tiempo analizando estrategias oscuras de PSOE y PP», añadió.

Fuentes de la junta local de estos últimos situaban el ofrecimiento socialista, sin concretar la oferta, en el marco de las conversaciones entre los partidos post electorales. Aunque sí aseguraban que «el PP no entró en eso». «Respetamos la decisión de los votantes aunque estemos a años luz de la ideología de IU-Sumar y dejamos gobernar al partido más votado», dijeron.

Y la portavoz socialista calificaba ese hipotético pacto en una «fantasía que algunos intentan alimentar», añadiendo que lo relevante sería saber qué ofreció IU a la concejala no adscrita para que rompiera con el Partido Popular y se convirtiera en «tránsfuga».

«Ahí está el origen de los verdaderos pactos, no en los bulos que ahora se difunden para justificar el papelón de quienes, siendo del PP, colaboran sin rubor con un gobierno de IU y Somos», añadió Amelia Fernández, que mantiene que sí hubo un encuentro entre el alcalde y miembros del PP.