Rafael Solís, primero por la izquierda, será el nuevo concejal del PP en Carreño. E. C.

El PP de Carreño inicia su reconstrucción con la recuperación del acta de Inés García

IU habla de «estrategias oscuras» tras afirmar la edil saliente que los socialistas les ofrecieron varias liberaciones, algo que la portavoz niega

Sara García Antón

Candás

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:52

Comenta

La última sesión plenaria del mes de octubre en Carreño llegó con cambios y sorpresas. La renuncia de Inés García a seguir como concejala –después ... de haber abandonado el PP, formar parte de los no adscritos y abstenerse en dos ocasiones en la votación de los presupuestos municipales presentados por IU-Somos– abre la puerta del Consistorio a un nuevo edil. Y, sobre todo, hace que el Partido Popular recupere un acta, con lo que volverá a tener tres ediles, a falta del otro concejal que también marchó y sigue como no adscrito.

