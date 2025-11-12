Renovación integral del anexo del campo de fútbol de La Mata, en Candás

El Ayuntamiento de Carreño ha licitado la renovación del césped artificial del campo de fútbol anexo al campo La Mata, así como la reparación ... integral del recinto, con el cambio del material dañado. Las ofertas se pueden presentar hasta las 23.59 horas del 24 de noviembre y el importe estimado del contrato es de 181.374,28 euros sin impuestos, 219.462,88 con el IVA. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses. Las obras incluyen protección del campo para evitar actos vandálicos.

El campo se construyó en el año 2008 y desde entonces no se realizó ningún cambio, salvo el cambio de la red perimetral llevado a cabo en 2023, ya en el actual mandato. «El estado del terreno de juego es ruinoso, con agujeros, casi sin césped y el caucho aflorando en todo el campo», indican en el equipo de gobierno.

Las actuaciones que se van a acometer consisten en una renovación integral del césped, ampliando la longitud de la superficie para disponer de un campo de fútbol 11 de 90 por 50 metros, homologable por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias para la práctica a nivel local, regional, recreativo y cadetes (sub-16) con bandas exteriores según la norma del Consejo Superior de Deportes.

Estos trabajos incluyen también la sustitución de las dos porterías del campo de fútbol 11 y las cuatro laterales abatibles de fútbol 7, todas ellas en muy mal estado. Los banquillos serán renovados también, así como los aspersores, «que fueron instalados hace algo más de 15 años y para los que no se localizan repuestos». En la red perimetral que rodea el campo para retener los balones, se instalará el tramo que falta en el lateral este, de tal modo que el perímetro del campo quede completamente acotado. En lo que respecta al cierre de las instalaciones, también se llevará a cabo una renovación integral, dejando el recinto completamente cerrado, evitando el acceso sin control y los actos vandálicos. Esto incluye el cambio de los portones de entrada al campo, tanto el que cierra el acceso desde el campo de hierba como el que tiene acceso por el punto limpio.

Además, de esta licitación, próximamente se instalará una fuente en los alrededores del campo y se renovarán las papeleras actuales, «un modelo antiguo que no da buen servicio», por el modelo unificado que se está instalando en Candás.