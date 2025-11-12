El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Campo que se mejorará en Candás. E. C.

Renovación integral del anexo del campo de fútbol de La Mata, en Candás

Las obras, que costarán casi 220.000 euros, incluirán un cierre para las instalaciones para evitar actos vandálicos

S. G. A.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El Ayuntamiento de Carreño ha licitado la renovación del césped artificial del campo de fútbol anexo al campo La Mata, así como la reparación ... integral del recinto, con el cambio del material dañado. Las ofertas se pueden presentar hasta las 23.59 horas del 24 de noviembre y el importe estimado del contrato es de 181.374,28 euros sin impuestos, 219.462,88 con el IVA. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses. Las obras incluyen protección del campo para evitar actos vandálicos.

