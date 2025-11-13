El teatro regresa a la zona rural de Carreño

Regresa el teatro a la zona rural del concejo de Carreño, de la mano de la XIX Ronda de Teatro por las Parroquias de ... Carreño-Gira de Invierno. Comenzará el sábado 22 de este mes en Piedeloro, con 'Aquí no paga nadie', a cargo de Garrapiellu.

La iniciativa se presentó este jueves, con la presencia del concejal de Cultura y presidente del Patronato Centro Cultural Teatro Prendes de Candás, David González, y el director-gerente del Teatro Prendes, Alain Fernández, además de representantes de las cuatro parroquias que acogerán las funciones de esta gira, así como de las compañías teatrales participantes. Contando con el patrocinio de FETEAS y del Teatro Prendes, el Ayuntamiento, indicó el concejal de Cultura, sigue apostando por acercar la cultura a las parroquias de Carreño, «dinamizando de esta forma la zona rural». «Este es un paso más que desde el Ayuntamiento se quiere dar para que la cultura siga formando parte de la vida social de todos los vecinos».

El sábado 20 de diciembre esta ronda llegará a Guimarán-El Valle, donde Syntexto Teatro interpretará 'La casa de Bernarda Alba'. Después, el 10 de enero de 2026 Perlora acogerá 'Divorciu de grupu', por Les Filanderes. Y cierra esta ronda 'El disparate', en Tamón, con el grupo Carbayín el 17 de enero.

Está previsto, como es habitual, seguir en primavera y otoño con esta oferta teatral tan demandada.