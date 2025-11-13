El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Presentación de la XIX Ronda de Teatro por las Parroquias de Carreño. E. C.

El teatro regresa a la zona rural de Carreño

Las representaciones comienzan este mes en Piedeloro y después girarán por otras tres parroquias

S. G. A.

Candás

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Regresa el teatro a la zona rural del concejo de Carreño, de la mano de la XIX Ronda de Teatro por las Parroquias de ... Carreño-Gira de Invierno. Comenzará el sábado 22 de este mes en Piedeloro, con 'Aquí no paga nadie', a cargo de Garrapiellu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El teatro regresa a la zona rural de Carreño

El teatro regresa a la zona rural de Carreño