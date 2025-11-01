El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Varios de los participantes sostienen carteles de 'Se vendep o 'Se alquila'. E. C.
Carreño

«Con cada tienda que cierra en Candás, se apaga un barrio»

La villa, escenario de una campaña que simula el cierre de negocios para dar un toque de atención sobre la importancia del tejido empresarial local

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

Los comentarios se suceden desde hace unos días en la villa de Candás. En umerosos establecimientos han aparecido carteles de cese de actividad, diciendo ... que el negocio se vende o se traspasa. Los carteles –similiares a los que se utilizan cuando un negocio cierra y se pone a la venta– se suceden por distintos establecimientos de la capital del concejo de Carreño y la preocupación incluso empezaba a hacer mella en parte de la ciudadanía. Pero todo esto forma parte de una campaña, impulsada por Carreñoenred, que busca concienciar de la importancia del comercio local, de todo lo que aportan estos pequeños comercios al día a día, instando a pensar en qué pasaría si estas tiendas cerraran,

