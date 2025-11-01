«Con cada tienda que cierra en Candás, se apaga un barrio»

Los comentarios se suceden desde hace unos días en la villa de Candás. En umerosos establecimientos han aparecido carteles de cese de actividad, diciendo ... que el negocio se vende o se traspasa. Los carteles –similiares a los que se utilizan cuando un negocio cierra y se pone a la venta– se suceden por distintos establecimientos de la capital del concejo de Carreño y la preocupación incluso empezaba a hacer mella en parte de la ciudadanía. Pero todo esto forma parte de una campaña, impulsada por Carreñoenred, que busca concienciar de la importancia del comercio local, de todo lo que aportan estos pequeños comercios al día a día, instando a pensar en qué pasaría si estas tiendas cerraran,

Y de ahí que muchos establecimientos se sumaran a esta acción, coincidiendo con Halloween, que busca «alertar del riesgo real de perder el comercio local si no se apoya con hechos». «Este miedo, el miedo a un concejo sin comercios, es un miedo real, que no necesita efectos especiales», dicen los promotores de esta campaña, que vivirá su última jornada este domingo y empezó el 31 de octubre.

Con esta acción reivindicativa se pretende dar un toque de atención, pensando en la inminente campaña navideña, instando a elegir de forma consciente comprar en comercios locales, que «sólo seguirá existiendo si los vecinos lo eligen de verdad a la hora de comprar».

Ampliar Carteles colocados en una de las tiendas. E. C.

«Cuando un comercio cierra, no desaparece solo un escaparate: se vacía una calle, se apaga un barrio, se pierde identidad, empleo y vida en el entorno», señalan en Carreñoenred, que tratan de concienciar sobre esta cuestión con esta singular iniciativa, que no ha dejado indiferente a casi nadie.

Y eso es lo que se busca. Llamar la atención porque, consideran en Carreñoen red, todavía se está a tiempo de salvar a este tejido comercial. Pero, recuerdan, «depende de todos elegir que Carreño se salve».