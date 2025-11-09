La villa de Candás da comienzo a la transformación de su paseo marítimo

Un antes y un después para el paseo marítimo de Candás. Esta zona será objeto de una profunda transformación, articulada en dos ejes. Uno ... de ellos ya está en marcha y la otra lo estará próximamente. La primera, que ya ha empezado, consiste en una mejora estética de los muros del paseo marítimo, una de las principales entrada a la capital del concejo de Carreño.

Goyo Rodríguez, David Maker y Espacio Think ya se han puesto manos a la obra y han empezado a llenar de color los muros, en una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Carreño pretende, además de las mejoras estéticas, rendir homenaje a los derechos humanos y al pasado de la villa como puerto ballenero.

Se trata, este paseo marítimo, de uno de los espacios de mayor tránsito peatonal que nota cómo el paso del tiempo le ha ido pasando factura. «El deterioro del paseo marítimo causado por la falta de mantenimiento durante tantos años no alcanza solo al pavimento, sino que los muros de contención del monte Fuxa también notan la desidia pasada», indican en el equipo de gobierno que encabeza Ángel García (Izquierda Unida).

En cuanto al pavimento, añadieron los responsables municipales, próximamente se licitará el proyecto para su posterior reforma completa; la segunda de las actuaciones con las que se busca dar un nuevo aire a este paseo marítimo.

De momento, las labores se centran en los muros. Tras limpiar, acondicionar y pintar la base del paramento, «se pretende convertir estos tristes y abandonados muros de hormigón en una manifestación de color a través de intervenciones de arte urbano, una expresión cultural que ha despertado gran interés en la población y visitantes de entornos urbanos y que producirá un efecto dinamizador».

567 metros cuadrados

Estas actuaciones artísticas se desarrollan en una superficie aproximada de 567 metros cuadrados.

Las temáticas de las intervenciones transmitirán, de un modo positivo, los mensajes de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda impulsada por la ONU para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

En este caso, se trata de mejora de los espacios urbanos y de tránsito del municipio, regenerar y dignificar espacios degradados a través del arte urbano, promocionar el concejo a través de la expresión artística reflejada, en este caso, en un homenaje a los océanos y al pasado ballenero de Candás, así como a los derechos humanos y el hermanamiento que Carreño tiene con el Sáhara.