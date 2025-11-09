El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inicio del pintado del muro del paseo martítimo. E. C.

La villa de Candás da comienzo a la transformación de su paseo marítimo

El primer paso es una mejora estética con murales y próximamente se licitará el proyecto para la reforma completa del pavimento

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:50

Un antes y un después para el paseo marítimo de Candás. Esta zona será objeto de una profunda transformación, articulada en dos ejes. Uno ... de ellos ya está en marcha y la otra lo estará próximamente. La primera, que ya ha empezado, consiste en una mejora estética de los muros del paseo marítimo, una de las principales entrada a la capital del concejo de Carreño.

