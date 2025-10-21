El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Entrada principal de Casa Filomena, en El Corralón valle de Santa Bárbara. E. C.

Casa Filomena: el proyecto turístico de San Martín del Rey Aurelio que suma seis años de abandono

Los grupos de la oposición llevan años reclamando que se adjudique su gestión y que se repare para evitar su ruina

Marta Varela

Sotrondio

Martes, 21 de octubre 2025, 12:50

Comenta

La apuesta de San Martín del Rey Aurelio por los alojamientos rurales es mínima, tanto a nivel municipal como privado. A pesar de que el ... concejo cuenta con dos de los espacios culturales más visitados del valle del Nalón —el Museo de la Minería y el complejo del Pozo Sotón—, la oferta no supera el centenar de camas. A nivel municipal, el concejo cuenta con el inmueble Casa Filomena, ubicado en El Corralón, en el valle de Santa Bárbara, que lleva cerrado desde 2019 y en un estado grave de deterioro desde hace cerca de cinco años. En ese periodo no se ha habilitado ninguna partida económica, ni en presupuestos ni en los remanentes, para su adecuación. Mientras, los grupos de la oposición llevan varios años reclamando una solución que no llega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Casa Filomena: el proyecto turístico de San Martín del Rey Aurelio que suma seis años de abandono

Casa Filomena: el proyecto turístico de San Martín del Rey Aurelio que suma seis años de abandono