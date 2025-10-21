Casa Filomena: el proyecto turístico de San Martín del Rey Aurelio que suma seis años de abandono

La apuesta de San Martín del Rey Aurelio por los alojamientos rurales es mínima, tanto a nivel municipal como privado. A pesar de que el ... concejo cuenta con dos de los espacios culturales más visitados del valle del Nalón —el Museo de la Minería y el complejo del Pozo Sotón—, la oferta no supera el centenar de camas. A nivel municipal, el concejo cuenta con el inmueble Casa Filomena, ubicado en El Corralón, en el valle de Santa Bárbara, que lleva cerrado desde 2019 y en un estado grave de deterioro desde hace cerca de cinco años. En ese periodo no se ha habilitado ninguna partida económica, ni en presupuestos ni en los remanentes, para su adecuación. Mientras, los grupos de la oposición llevan varios años reclamando una solución que no llega.

En los últimos días, Izquierda Unida critica que la situación de abandono por parte del Ayuntamiento «demuestra su incapacidad para ofertar a licitación pública su explotación». Una petición que llevan años reclamando al Consistorio, y con la que se pretende «frenar el deterioro que cada año va a más». Desde IU han notificado al Ayuntamiento la existencia de «varias familias interesadas en su explotación, incluso asumiendo las reparaciones necesarias». Sin embargo, aseguran que «pasan los meses, los años y no se hace nada por desidia institucional para poner en valor esta instalación con un potencial para generar actividad que no se puede dejar caer».

Ante esta situación IU insta al equipo de gobierno a que «de forma inmediata se active el proceso para una nueva adjudicación», valorando que «cada día su deterioro va a más, al igual que los costes de reparación y que su actividad podría tener un efecto positivo en la zona». Si bien el temor a que los daños lleven a un grave deterioro del edifico reclaman que «se proceda a una cobertura provisional de su techumbre con la colocación de un entoldado u otro elemento que evite la entrada de lluvia, y sus consiguientes daños».

Una reclamación que se asemeja a las realizadas, también en varias ocasiones por el resto de formaciones políticas samartiniegas en la oposición. Así desde Arranca San Martín el pasado mes de agosto tras una visita ante la preocupación de los vecinos del valle de Santa Bárbara que «ven como esta infraestructura avanza hacia un estado de ruina y abandono» solicitaron información sobre el futuro de estas instalaciones «en la que llevamos años pidiendo una solución definitiva». Además, recuerdan que la Asociación Fiestes de El Pote Santa Bárbara pidió en varias ocasiones visitar la Casa Filomena para comprobar su situación, y poder usar las instalaciones para dar vida a la zona.

Casa Filomena, su estado constata una falta total de mantenimiento E. C.

La coalición de Electores de Samartín va más allá y su reclamación de adecuación incluye, además del complejo rural Casa Filomena al albergue municipal ubicado en el parque El Florán de Blimea, una de sus paredes laterales «se ve hinchada posiblemente por filtraciones de agua». Mientras en Casa Filomena es visible «su techo colapsado, humedades, ruina interior de todo el equipamiento, y un abandono completo del exterior». Y afea que de los 3,3 millones del remanente aprobado por PSOE, IU y Arranca San Martín «no se haya destinado ni un sólo euros al menos, a Casa Filomena para tratar de evitar una posible ruina».

A finales de 2021, el equipo de gobierno anunció su intención de reparar la techumbre del alojamiento rural Casa Filomena, así como realizar una modificación del actual pliego de gestión previa a su reapertura. Cuatro años después no se ha avanzado en este compromiso y el inmueble continua cerrado y deteriorándose.

Las instalaciones

Todo comenzó en 2017, cuando el interés del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por impulsar el turismo rural en el concejo ponía en marcha el centro de turismo rural Casa Filomena. Ubicado en el valle de Santa Bárbara, el inmueble cuenta con cocina, salón comedor y baño, en la planta baja, y tres dormitorios con siete camas en total, distribuidas en literas y cama doble, en el primer piso. Tiene una terraza y zona verde. Además dispone de un apartamento con habitación, baño y cocina salón.

Después de licitar varios concursos para adjudicar su gestión, se aprobó la propuesta de dos empresarios alicantinos afincados en el municipio. El canon anual se acercaba a los 1.200 euros y el contrato fijaba una duración de dos años, prorrogables otros dos. Los nuevos gestores se comprometían a ponerlo en marcha y dotarlo de mobiliario, menaje, cubertería y maquinaria. En el pliego de condiciones se hacía constar que las obras necesarias para poner en funcionamiento Casa Filomena correrán a cargo de la empresa adjudicataria previa aprobación municipal.