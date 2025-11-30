Sin acceso al Cuitu Negru por la clausura de la telecabina para uso turístico de Valgrande-Pajares La decisión fue adoptada por el nuevo director técnico y los trabajadores de la cafetería de la parte alta no pudieron abrir el establecimiento

Marta Varela Lena Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

El calendario estipulado para la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares indica que este sábado la estación debería estar abierta para uso turístico y deportivo. La falta de un espesor suficiente para ofertar el deporte del esquí no hace posible este uso, pero la telesilla sí debería funcionar para uso turístico. No ha sido así.

El nuevo director técnico decidió no abrir este sábado la telecabina a pesar de que debería estar disponible para uso turístico. Un cierre cuya primera consecuencia negativa ha sido para el concesionario de la cafetería Cuitu Negro, ubicada en la parte alta de la estación, que junto a sus cuatro trabajadores no pudieron subir para abrir el negocio y trabajar.

Nadie ha entendido esta decisión, ya que parece que no hay ninguna avería en el remonte. Los vecinos de la urbanización del Brañillín y algunos visitantes tampoco pudieron acceder a la parte alta.

El uso turístico de Valgrande-Pajares es imprescindible para afianzar la desestacionalización de la estación, objetivo que persigue el plan de mejoras de la estación. Además, el cierre del enclave tiene que ser comunicado a los concesionarios con 48 horas de antelación, algo que se ha incumplido.

Mientras, se sigue esperando por la reparación de la balsa de aguas y de algunos de los cañones de nieve artificial para poder utilizar este sistema y así asegurar más días de esquí.