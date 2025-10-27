Adrián Barbón llama a «lucir la bandera del estado de Palestina con orgullo» La directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí recogió en Pola de Laviana el XXII Premio Emilio Barbón por su labor en Gaza

La Fundación lavianesa Emilio Barbón entregó este lunes su premio anual a la UNRWA Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Oriente Próximo ... por su trabajo en Palestina. El alcalde de Laviana, Julio García, apuntó que, como en todas las ediciones, los galardones son merecidos ,pero sí remarcó que «este año es aún más especial porque premiar a esta agencia es aprobar su gestión durante años, su trabajo con una población asediada y masacrada». Fue una intervención reivindicativa y de apoyo al estado palestino en la que explicó que «UNRWA es el ejemplo de que la Humanidad no se puede quedar con los brazos cruzados ni callada ante esta barbarie». Porque, según sus palabras, apostar por el trabajo de esta agencia dependiente de las Naciones Unidas es «mostrar el apoyo de nuestro pueblo con la causa palestina; con los que sufren pasan hambre y lo han perdido todo, incluso su vida». «Hoy no solo danos un premio sino el posicionamiento de Laviana a favor de los derechos humanos», remarcó.

En una línea similar, el presidente del Principado incidió en que el galardón otorgado este lunes a «no es sólo un premio más que merecido, es un apoyo moral a los que sufrís la exclusión, la expulsión...», y remarcó que «se debe levantar la bandera del estado de Palestina con orgullo». Se mantuvo firme calificando lo que ha ocurrido y sigue sucediendo en Gaza como «un genocidio, no cabe otra palabra», además de defender la solución de los dos estados y la necesidad de trabajar en la reconstrucción de Gaza. Con el premio en la mano y emocionada, la directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, recordó que la agencia cuenta con 30.000 trabajadores, pero indicó que «380 compañeros han sido asesinados por las bombas israelíes mientras ayudaban a la población palestina, para todos ellos es este premio, que reconoce nuestro trabajo». «Es reconfortante –añadió– recibir un premio así», que reconoce el trabajo de estos años. Además agradeció al Principado su compromiso de destinar 200.000 euros de ayuda para la población de Gaza, noticia que conocía por la mañana, en un encuentro mantenido con el presidente del Principado.

