¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vicente Barbón, Raquel Martín, Adrián barnón y Julio Garcia en Pola de Laviana. José Simal

Adrián Barbón llama a «lucir la bandera del estado de Palestina con orgullo»

La directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí recogió en Pola de Laviana el XXII Premio Emilio Barbón por su labor en Gaza

Marta Varela

Pola de Laviana

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:56

Comenta

La Fundación lavianesa Emilio Barbón entregó este lunes su premio anual a la UNRWA Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Oriente Próximo ... por su trabajo en Palestina. El alcalde de Laviana, Julio García, apuntó que, como en todas las ediciones, los galardones son merecidos ,pero sí remarcó que «este año es aún más especial porque premiar a esta agencia es aprobar su gestión durante años, su trabajo con una población asediada y masacrada». Fue una intervención reivindicativa y de apoyo al estado palestino en la que explicó que «UNRWA es el ejemplo de que la Humanidad no se puede quedar con los brazos cruzados ni callada ante esta barbarie». Porque, según sus palabras, apostar por el trabajo de esta agencia dependiente de las Naciones Unidas es «mostrar el apoyo de nuestro pueblo con la causa palestina; con los que sufren pasan hambre y lo han perdido todo, incluso su vida». «Hoy no solo danos un premio sino el posicionamiento de Laviana a favor de los derechos humanos», remarcó.

