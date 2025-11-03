El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado que presenta el nuevo cuartel de la Guardia Civil, en la avenida de México de Mieres. Jesús Manuel Pardo

El alcalde de Mieres exige «plazos claros» para abrir el cuartel de la Guardia Civil

«Es vital que no sufra ni un retraso más y que se ponga en funcionamiento cuanto antes», afirma Manuel Ángel Álvarez

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

«Llevamos catorce años esperando por este nuevo cuartel, que ponga fin a la situación de interinidad con la que ha trabajado todos estos años ... la Guardia Civil en Mieres y que garantice unas instalaciones modernas para los efectivos de este cuerpo», afirmó este lunes el alcalde del municipio, Manuel Ángel Álvarez (IU). Por ello, en el Ayuntamiento se espera que el Ministerio del Interior presente un calendario para garantizar la puesta en marcha del nuevo edificio «con todas las garantías y plazos claros y concretos». El regidor hace estas declaraciones tras trasladar la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a la asociación profesional UniónGC, que su puesta en servicio es inminente. «Hablamos de unas obras que han sufrido varias interrupciones y es una buena noticia que entren en su fase final, pero es momento de concretar y cumplir plazos porque hablamos de una actuación anunciada en 2011 y cuyas obras no empezaron hasta diez años después. Es vital que no sufra ni un retraso más y que se ponga en funcionamiento cuanto antes con todas las garantías y servicios», añadió el regidor mierense.

