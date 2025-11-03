El alcalde de Mieres exige «plazos claros» para abrir el cuartel de la Guardia Civil

«Llevamos catorce años esperando por este nuevo cuartel, que ponga fin a la situación de interinidad con la que ha trabajado todos estos años ... la Guardia Civil en Mieres y que garantice unas instalaciones modernas para los efectivos de este cuerpo», afirmó este lunes el alcalde del municipio, Manuel Ángel Álvarez (IU). Por ello, en el Ayuntamiento se espera que el Ministerio del Interior presente un calendario para garantizar la puesta en marcha del nuevo edificio «con todas las garantías y plazos claros y concretos». El regidor hace estas declaraciones tras trasladar la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a la asociación profesional UniónGC, que su puesta en servicio es inminente. «Hablamos de unas obras que han sufrido varias interrupciones y es una buena noticia que entren en su fase final, pero es momento de concretar y cumplir plazos porque hablamos de una actuación anunciada en 2011 y cuyas obras no empezaron hasta diez años después. Es vital que no sufra ni un retraso más y que se ponga en funcionamiento cuanto antes con todas las garantías y servicios», añadió el regidor mierense.

En la actualidad, se están rematando las obras en el exterior del cuartel. En 2011 dejó de prestar servicio para dar comienzo a una nueva edificación. Pero no fue hasta 2015 cuando se comenzó a retirar el amianto para proceder al derribo del viejo edificio. Se necesitó un año más para contar con una partida presupuestaria.

De nuevo hubo que esperar, y no fue hasta 2021 cuando se iniciaron las primeras obras. Cuando comenzaban a coger ritmo, se paralizaron por bolsas de agua subterráneas, un problema que habían adelantado los vecinos de la zona. Más de un año fue necesario para encontrar la solución, y en noviembre de 2022 las máquinas volvían a sonar en la parcela. Tan solo diez meses después, en septiembre de 2023, se volvieron a detener. Hasta la primavera de 2024 no se produjo el empujón definitivo.

Encuentro «cordial»

Los responsables de la UniónGC, José Luis Alonso e Ignacio García Baragaño, mantuvieron el pasado viernes un encuentro «cordial» con Lastra para abordar las necesidades de los agentes en la región. Entre ellas, destacaron la necesidad de un nuevo cuartel en Pola de Siero; sobre este asunto, se señaló que hay «sintonía total» para favorecer un convenio con el Ayuntamiento sierense que permita la inversión.