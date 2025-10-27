Una avería eléctrica deja sin luz y causa numerosos daños en negocios y domicilios en Pola de Laviana El suceso se producía en torno a las once y veinte de la mañana en la calle Río Cares

En torno a las once y veinte de la mañana de este lunes clientes y vecinos comenzaron a ver salir humo de un supermercado ubicado en el número 16 de la calle Río Cares de Pola de Laviana. La luz se iba en toda la manzana.

De inmediato en varios establecimientos cercanos ocurrían hechos similares se quemaron hornos eléctricos, las cafeteras dejaron de funcionar y en algunos locales aparecía humo. No hubo que lamentar incendio pero si muchos daños personales. También, en los domicilio de varios bloques de pisos los vecinos comenzaron a notar como el incidente había estropeado microondas, lavadoras, calderas y cualquier tipo de electrodoméstico que en el momento del accidente estuviese en funcionamiento en ese momento. De inmediato varios operarios se pusieron a examinar el entorno para identificar el problema, que probablemente se haya debido a una fuerte subida de tensión, que obligó a cerrar varios negocios, algunos de ellos deberán hacerlo durante días hasta que se cambien los cuadros eléctricos y se repongan los aparatos dañados. Además se dejaba sin electricidad a más de medio centenar de pisos durante toda gran parte de la jornada.

