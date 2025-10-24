El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes en la jornada para promocionar el balonmano en Langreo. E. C.

El balonmano asturiano busca cantera en Langreo

El colegio José Bernardo acoge una jornada, organizada por la Territorial, para seguir avanzando en la recuperación de este deporte en Asturias

S. G. A.

Langreo

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:58

Comenta

La Federación de Balonmano del Principado de Asturias continúa con su estrategia de implantar nuevos núcleos escolares en los que se practique de nuevo este ... deporte. El objetivo es recuperar con la mayor celeridad posible el balonmano en varias zonas de la región en la que hubo una notable práctica hace años. Tras dos recientes experiencias que se desarrollaron con notable éxito, una primera en la Pola de Laviana de las pioneras del balonmano y otra en Sama, la Territorial repite en esta localidad langreana con una tercera jornada de captación de jóvenes jugadores.

