El balonmano asturiano busca cantera en Langreo El colegio José Bernardo acoge una jornada, organizada por la Territorial, para seguir avanzando en la recuperación de este deporte en Asturias

Participantes en la jornada para promocionar el balonmano en Langreo.

S. G. A. Langreo Viernes, 24 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Federación de Balonmano del Principado de Asturias continúa con su estrategia de implantar nuevos núcleos escolares en los que se practique de nuevo este ... deporte. El objetivo es recuperar con la mayor celeridad posible el balonmano en varias zonas de la región en la que hubo una notable práctica hace años. Tras dos recientes experiencias que se desarrollaron con notable éxito, una primera en la Pola de Laviana de las pioneras del balonmano y otra en Sama, la Territorial repite en esta localidad langreana con una tercera jornada de captación de jóvenes jugadores.

En esta ocasión, los numerosos partidillos de los que disfrutaron los más pequeños, bajo la dirección de monitores y entrenadores federativos, tuvieron lugar en las canchas del Colegio Público José Bernardo, donde disfrutaron de una buena jornada deportiva algo más de un centenar de escolares. Todos ellos conocieron el reglamento y pelotearon con gran entusiasmo. La territorial confía en que se sumen a lo lardo de este curso a la actividad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Balonmano

Langreo