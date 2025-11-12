Barredos se une para que se ponga coto a los problemas de la localidad

Barredos es, por población, la segunda ciudad del concejo de Laviana con mayor número de habitantes, detrás de la capital, La Pola. Son unos 1. ... 250 vecinos, en torno al 10% de la población del municipio, tan solo un centenar menos que hace una década y medio millar menos que hace dos.

Esto ha supuesto que el equipo de gobierno, socialista, crease en 2023 una concejalía específica para ellos. Bienvenida Álvarez, 'Beni', es la concejala delegada de Atención al Pueblo de Barredos. Todo hacía presuponer que esa concejalía haría prosperar a la segunda entidad del concejo; pese a los esfuerzos de la edil, no ha sido posible lograr todas las mejoras que precisa la localidad, explican los vecinos.

Dos años después, Barredos entiende que se podrían haber atendido más reivindicaciones, por eso en junio de 2024 nacía la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos. Una nueva organización dispuesta a velar por los intereses de los ciudadanos de la localidad y organizar actividades en la zona.

Un mes después de su creación, su presidente, Alberto Rubio, se reunía con el alcalde lavianés, Julio García, para exponerle las necesidades que los vecinos perciben. Su intención: trabajar de forma conjunta con el Ayuntamiento para conseguir mejoras.

Los vecinos daban un voto de confianza al alcalde y su equipo de gobierno. Su promesa: transmitirles sus necesidades y aquellas mejoras que consideran beneficiosas e imprescindibles para Barredos. Ya ha pasado un año y la respuesta institucional no ha sido la esperada. Así, los vecinos han convocado para este sábado a las doce del mediodía una concentración para mostrar su indignación. Lo harán en el entorno del puente del río Tiraña. Su idea: exigir a su Ayuntamiento que comience a materializar las promesas que ha ido realizando a los representantes vecinales, como la limpieza de dicho río, el soterramiento de los contenedores de basura y reciclaje, el derribo o el arreglo, por motivos de seguridad, de varios inmuebles de la localidad y la sustitución del viejo y deteriorado mobiliario urbano.

Pero, además, los vecinos reclamarán mayor seguridad a la hora de disfrutar de su pueblo. Y es que las altas velocidades a las que con demasiada asiduidad se transita por la carretera que vertebra el pueblo en dos han causado más de un susto a los habitantes. Por ello, entre sus principales reivindicaciones está un buen funcionamiento de los semáforos y una mejor señalización, así como la colocación de elementos reductores de la velocidad que ayuden a una conducción menos peligrosa.

«Ignorados por el Ayuntamiento, pero con ganas de luchar», este es el sentir actual de muchos vecinos de la localidad lavianesa de Barredos. Mientras, el pueblo va recuperando y ampliando su oferta cultural con un gran número de actos, especialmente culturales, que se organizan desde la organización vecinal y que están obteniendo un gran respaldo vecinal con su asistencia. Así se han desarrollado charlas del sector sanitario, presentaciones de libros, una comida de confraternización, entre otras actividades.