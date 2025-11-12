El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gran parte de los contenedores o están dañado o sin soterrar, dando mala imagen del pueblo M. V

Barredos se une para que se ponga coto a los problemas de la localidad

Los vecinos, que han convocado una protesta el sábado, reclaman que se soterren contenedores, mejoras en el mobiliario urbano y reductores de velocidad

Marta Varela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

Barredos es, por población, la segunda ciudad del concejo de Laviana con mayor número de habitantes, detrás de la capital, La Pola. Son unos 1. ... 250 vecinos, en torno al 10% de la población del municipio, tan solo un centenar menos que hace una década y medio millar menos que hace dos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barredos se une para que se ponga coto a los problemas de la localidad

Barredos se une para que se ponga coto a los problemas de la localidad