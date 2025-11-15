El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concentración y corte de tráfico de los vecinos de Barredos sobre el puente del río Tiraña P. G.
Laviana

Barredos, «unida y reivindicativa» reprocha el abandono municipal: «Solo nos buscan cuando quieren votos»

En torno a 200 vecinos se concentraron en protesta por el deterioro urbano y la falta de mantenimiento del río Tiraña

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Barredos (Laviana)

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

«Ayuntamiento, ¡atiende! ¡Queremos soluciones ya!». Casi 200 vecinos de Barredos, en Laviana, cerraron el paso al tráfico en el puente de río ... Tiraña este sábado donde, con megáfono en mano, protestaron por el deterioro y «abandono» del pueblo «unidos y reivindicativos».

