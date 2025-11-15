Barredos, «unida y reivindicativa» reprocha el abandono municipal: «Solo nos buscan cuando quieren votos»

«Ayuntamiento, ¡atiende! ¡Queremos soluciones ya!». Casi 200 vecinos de Barredos, en Laviana, cerraron el paso al tráfico en el puente de río ... Tiraña este sábado donde, con megáfono en mano, protestaron por el deterioro y «abandono» del pueblo «unidos y reivindicativos».

La paciencia de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, presidida por Alberto Rubio, se agotó tras los constantes «conflictos con el Ayuntamiento» en cuanto a las necesidades de la localidad, promesas que no se cumplieron y que se centran en solucionar el deterioro urbano, el mal aspecto y falta de mantenimiento del río Tiraña y otras cuestiones como la seguridad vial o la necesidad de rehabilitar los contenedores de basura soterrados. Peticiones que tanto para la junta directiva como para el resto de ciudadanos deberían de ser resueltas, teniendo en cuenta que Barredos «es el segundo núcleo poblacional más importante de Laviana», con en torno a 1.250 vecinos.

«Hemos decidido pasar de la burocracia, del registro permanente, de las historias que nos cuentan o de que nos mientan en la cara a hacer directamente esta reivindicación», resumió Rubio. El escenario era el idóneo, pegados al cauce del Tiraña, mientras lo señalaban lamentaban su mal aspecto y que «más que un rio es una selva», lleno de vegetación. «Si nos llega una lluvia fuerte, como la dana de Valencia, el agua inundará la carretera», dijo Rubio junto a Charo García, vecina de la zona. Para ella, es una muestra de que «nos tienen abandonados y no nos lo merecemos, sólo nos buscan cuando quieren votos».

Recientemente, se comenzó la limpieza y desbroce de varios ríos del concejo gracias al convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El de Tiraña es uno de ellos, como uno de los afluentes más importantes del Nalón y este viernes algunos operarios acudieron a hacer limpieza, aunque en opinión de los vecinos fue «insuficiente» y poco efectiva.

A sus protestas suman la insalubridad y los malos olores, junto con el hecho de que ya no cuentan con contenedores soterrados y sólo de superficie. Esa es otra de las reivindicaciones de la asociación, continuar con «aquella novedad» que, reconocen, fue «un acierto del Ayuntamiento» pero que, al igual que todo lo demás, la «falta de mantenimiento» llevó a su deterioro y que no se renovara. Ahora, el problema de la basura se ha hecho mas grave «con bolsas acumuladas» y el temor de que «si los tapan, los perderemos». El Ayuntamiento, protestó el presidente, argumentó que hubo retrasos «porque la empresa encargada de arreglarlos quedó afectada por la dana valenciana. Ha pasado un año, yo les llamé y no sabían nada de Laviana».

Estas dos cuestiones son sólo, dijeron los vecinos, la punta del iceberg de más problemas en el pueblo, como el mal estado del mobiliario urbano, los semáforos apagados en la avenida principal, el apagado de parte del alumbrado público por la noche y la falta de señalización en la carretera de Tiraña. Esta última, precisó Rubio, «es del Principado y no hay nada que limite a un coche a ir a cien, no se respetan ni uno solo de los tres pasos de cebra».

Es más, añadieron, las vecinas Rosabel Montes y Laura Cabrera, «no tenemos policía que regule el tráfico junto al colegio para que no se atropelle a ningún niño, como en La Pola». En definitiva, dijeron, «nos sentimos completamente desatendidos e invisibles. Vemos cómo se está deteriorando todo».

Tras impedir el paso a varios vehículos, Rubio precisó que se continuará con el registro y envío de sus demandas y peticiones, pero se seguirá la mentalidad de «palo y zanahoria». Sí, se irá por lo burocrático, pero se mantendrán las concentraciones, «somos un pueblo asociativo y luchador que conoce muchas desgracias del pozo Carrio, los descendientes de la huelga del 62».