Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Ha sido una partida muy violenta»

Marta Varela Barredos (Laviana) Lunes, 27 de octubre 2025, 17:56 | Actualizado 18:26h.

La población lavianesa de Barredos vivía este lunes uno de sus días más tristes. La gran mayoría de los vecinos se unió para dar todo el apoyo a la familia de Cristino Prendes, 'Lupo', el hombre de 64 años que falleció el pasado sábado horas después de recibir una paliza a manos de un joven conocido como 'el portugués'. La víctima era un vecino muy querido por todos, era habitual verlo cada día paseando por el pueblo, hablando con unos y con otros, porque Lupo, recuerdan, «era de toda la vida, siempre ha estado en Barredos».

A menos de veinte metros del domicilio que compartía con su pareja y donde falleció, a las puertas de la iglesia parroquial cientos de vecinos le rindieron un sencillo homenaje aplaudiendo al féretro tanto a la llegada al templo como a la salida hacia el cementerio de Tiraña, tras un funeral multitudinario y muy emotivo.

«Nos duele en el corazón haberle perdido, este suceso nos ha arrancado el alma, pero nos ha unido como comunidad», decía durante la homilía el sacerdote del Alto Nalón, Luis José Fernández. Definió al fallecido como «una persona con un corazón muy grande, lleno de caridad» y lamentó que la suya haya sido «una partida tan violenta».

Los recuerdos se convirtieron en lágrimas, como las de sus amigos, compañeros de clase o las de la asociación de vecinos a la que ayudaba, las de sus vecinas de portal. Lágrimas porque «no volveremos a verlo a veces se torcía un poco, pero era educado y bondadoso con todos», comentaban algunas vecinas allí presentes.

En el exterior del templo la indignación por lo sucedido en la tarde del viernes era un sentimiento común. Dos son las preguntas más recurrentes: ¿por qué ninguno de los presentes durante el incidente le socorrió o traó de evitar los golpes?». Y la segunda; «¿por qué nadie llamó a la Policía cuando pasaban los minutos y los golpes seguían?».

Barredos unido reclama que se haga justicia y se condene al presunto homicida y también piden que «los que no socorrieron a Lupo e incluso jalearon los golpes, paguen por ello».

La dueña del bar en el que había estado ‘Lupo’ pidió, en ese sentido, «justicia». Y aseguró que aunque ella no estaba cuando sucedieron los hechos, está colaborando con la Guardia Civil.

También apuntó que antes de la paliza, ‘Lupo’ había llegado a romper un vaso y que había dicho a los clientes que era para «pinchar al ‘portugués’, el detenido por la posterior paliza mortal.

Asimismo, indicó que fue ‘Lupo’ el que se negó a que llamaran a una ambulancia y que no hubo manera de convencerle para que fuera a recibir atención médica. «‘Lupo’ era una buena persona y no vamos a dejar que esto quede a un lado», remarcó.

El detenido pasa a disposición judicial El joven detenido por la Guardia Civil en Barredos como presunto autor de un delito de lesiones a Cristino Prendes, vecino de la localidad que fue encontrado muerto horas después de una pelea mantenida entre ambos, pasará este martes a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

