Blimea recupera después de dos décadas su última promoción privada de pisos

La promoción privada de nueva vivienda regresa a la localidad samartiniega de Blimea. Lo hace cerca de dos décadas después y de una manera especial. ... Se recupera así la última promoción, paralizada en 2008, por la crisis económica y que dejo a algunos vecinos sin el piso que tenían reservado.

Se hace en la zona conocida como El Campu, en la edificación conocida como la casa de Villanueva. Que tiene una historia cuando menos interesante ya que en los años 60 la familia propietaria del solar edificó pisos que nunca llegaron a ocuparse. Fueron derribados cuarenta años después, pero a pesar de volver a levantarse tampoco cuajó y los pisos quedaron a medio construir.

Los vecinos esperan que ahora pueda materializarse la promoción que se ha puesto en marcha, ya que apuntan que «no hay pisos nuevos en el pueblo, y casi no hay de segunda mano y sí gente que pregunta»

Con una altura de cuatro plantas más bajo, en principio destinado también a vivienda, las previsiones señalan la adecuación de pisos de una o dos habitaciones. Los precios de los mismos oscilan entre los 76.650 euros de las viviendas de un dormitorio, hasta los 87.940 de los de dos. Todo según la información que aportan desde la promotora madrileña Tu Proyecto de Futuro, una empresa encabezada por Daniel Moralo, interiorista y gestor de proyectos inmobiliarios, que lleva más de 15 años de experiencia en el mundo de la decoración de interiores.

La próxima edificación de estos pisos se espera que contribuirá al asentamiento de población en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, que desde diciembre del año pasado experimenta una senda de crecimiento imparable. Actualmente se fija en 15.958 habitantes, esto es, 300 más, desde julio hasta hoy. Cifra que se espera continúe en aumento.