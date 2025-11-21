El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El edificio Villanueva en la localidad samartiniega de Blimea M. V.

Blimea recupera después de dos décadas su última promoción privada de pisos

Una empresa madrileña adecuará el inacabado edificio de tres alturas con pisos que se venderán a partir de 76.650 euros

Marta Varela

Blimea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:28

La promoción privada de nueva vivienda regresa a la localidad samartiniega de Blimea. Lo hace cerca de dos décadas después y de una manera especial. ... Se recupera así la última promoción, paralizada en 2008, por la crisis económica y que dejo a algunos vecinos sin el piso que tenían reservado.

