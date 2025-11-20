El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Primeros trabajos de adecuación del solar donde se instalará el ascensor urbano de Moreda M. V.

Blimea recupera después de dos décadas su última promoción privada de pisos

El futuro elevador estará listo a mediados de 2026. Tiene un coste de 271.460 euros

Marta Varela

Moreda (Aller)

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:26

Comenta

Las dos principales calles de la localidad allerana de Moreda, la avenida Constitución y la calle de la Estación, se unirán mediante un ascensor ... urbano. Se trata de la primera infraestructura de este tipo en las comarcas mineras asturianas. El objetivo es claro, mejorar la accesibilidad de vecinos y visitantes. A día de hoy la conexión es a través de unas escaleras, lo que hace que personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad no las utilicen y hagan un recorrido alternativo. Las escaleras se mejorarán y mantendrán como un segundo acceso.

