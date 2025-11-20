Blimea recupera después de dos décadas su última promoción privada de pisos
El futuro elevador estará listo a mediados de 2026. Tiene un coste de 271.460 euros
Marta Varela
Moreda (Aller)
Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:26
Las dos principales calles de la localidad allerana de Moreda, la avenida Constitución y la calle de la Estación, se unirán mediante un ascensor ... urbano. Se trata de la primera infraestructura de este tipo en las comarcas mineras asturianas. El objetivo es claro, mejorar la accesibilidad de vecinos y visitantes. A día de hoy la conexión es a través de unas escaleras, lo que hace que personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad no las utilicen y hagan un recorrido alternativo. Las escaleras se mejorarán y mantendrán como un segundo acceso.
Los trabajos de adecuación de la parcela, donde se ubicaba el antiguo chalé de La Cadena frente a la estación de la Feve, ya están en marcha con la limpieza y adecuación del terreno. El proyecto se adjudicó a la empresa Terra Ingenieros por un presupuesto de 271.460 y un plazo de ejecución de cinco meses. Las previsiones es que esté operativo a mediados de 2026
La nueva infraestructura contará con tres paradas: la de la cota inferior, en la calle de la Estación, una intermedia donde se adecuará una pequeña plaza con bancos y espacio de juegos. La tercera será ya en el punto de llegada en la cota más alta, ya en la avenida de la Constitución.
