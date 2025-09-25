La Cámara impulsa la formación digital para directivos de empresa
Una veintena de personas participan en esta iniciativa, en Llanera, para dotarles de herramientas para la transformación 'online'
Alex Fuentes
Llanera
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:37
La Cámara de Comercio de Oviedo puso este jueves en marcha, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera, la primera edición del ... programa Crecetech: Generación Digital Pymes para Directivos. Una iniciativa diseñada específicamente para personas con funciones de dirección, con el objetivo de dotarles de las herramientas, conocimientos y visión estratégica necesarios para liderar con éxito el proceso de transformación digital en sus empresas.
La Cámara de Comercio es «consciente de que la transformación digital ya no es una opción, sino una condición imprescindible para asegurar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial».
En este sentido, la adopción real de tecnologías digitales por parte de las empresas asturianas «constituye uno de los grandes retos que determinará sus oportunidades de crecimiento y diferenciación».
Asturias, se indica, «necesita empresas con una cultura digital sólida, necesita líderes que no teman al cambio».
En la sesión de inauguración del curso en Llanera estuvieron presentes los más de una veintena de alumnos inscritos, así como representantes de la Cámara de Comercio, entre ellos su tesorero, José Ángel García.
El curso combina sesiones presenciales y 'online', y cada participante elaborará un Plan de Transformación Digital para su empresa, listo para poner en marcha desde el primer día.
Visión regional
El programa Crecetech comienza así su andadura para perfiles directivos, pero ya clausuró con éxito en Oviedo una edición anterior dirigida a formar a jóvenes talentos en habilidades digitales.
El hecho de que la nueva edición, la primera dirigida a directivos, tenga lugar en Llanera muestra, como destacó José Ángel García en su intervención, que la territorialidad es uno de los valores fundamentales que mueven a esta Cámara de Comercio. «Una entidad que lleva con orgullo el nombre de Oviedo, pero que trabaja con una visión estratégica regional, es decir, en clave Asturias, con la vocación de dar servicio en cualquier punto de la región».
La Cámara reafirma también, con esta actividad, «su compromiso con el impulso de la transformación digital en las empresas asturianas y con la ejecución de programas que contribuyan a afrontar con garantías los desafíos del entorno actual y futuro», se indicó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.