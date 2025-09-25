El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Primer encuentro de esta escuela para directivos E. C.

La Cámara impulsa la formación digital para directivos de empresa

Una veintena de personas participan en esta iniciativa, en Llanera, para dotarles de herramientas para la transformación 'online'

Alex Fuentes

Llanera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:37

La Cámara de Comercio de Oviedo puso este jueves en marcha, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera, la primera edición del ... programa Crecetech: Generación Digital Pymes para Directivos. Una iniciativa diseñada específicamente para personas con funciones de dirección, con el objetivo de dotarles de las herramientas, conocimientos y visión estratégica necesarios para liderar con éxito el proceso de transformación digital en sus empresas.

La Cámara impulsa la formación digital para directivos de empresa