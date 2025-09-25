La Cámara impulsa la formación digital para directivos de empresa

La Cámara de Comercio de Oviedo puso este jueves en marcha, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera, la primera edición del ... programa Crecetech: Generación Digital Pymes para Directivos. Una iniciativa diseñada específicamente para personas con funciones de dirección, con el objetivo de dotarles de las herramientas, conocimientos y visión estratégica necesarios para liderar con éxito el proceso de transformación digital en sus empresas.

La Cámara de Comercio es «consciente de que la transformación digital ya no es una opción, sino una condición imprescindible para asegurar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial».

En este sentido, la adopción real de tecnologías digitales por parte de las empresas asturianas «constituye uno de los grandes retos que determinará sus oportunidades de crecimiento y diferenciación».

Asturias, se indica, «necesita empresas con una cultura digital sólida, necesita líderes que no teman al cambio».

En la sesión de inauguración del curso en Llanera estuvieron presentes los más de una veintena de alumnos inscritos, así como representantes de la Cámara de Comercio, entre ellos su tesorero, José Ángel García.

El curso combina sesiones presenciales y 'online', y cada participante elaborará un Plan de Transformación Digital para su empresa, listo para poner en marcha desde el primer día.

Visión regional

El programa Crecetech comienza así su andadura para perfiles directivos, pero ya clausuró con éxito en Oviedo una edición anterior dirigida a formar a jóvenes talentos en habilidades digitales.

El hecho de que la nueva edición, la primera dirigida a directivos, tenga lugar en Llanera muestra, como destacó José Ángel García en su intervención, que la territorialidad es uno de los valores fundamentales que mueven a esta Cámara de Comercio. «Una entidad que lleva con orgullo el nombre de Oviedo, pero que trabaja con una visión estratégica regional, es decir, en clave Asturias, con la vocación de dar servicio en cualquier punto de la región».

La Cámara reafirma también, con esta actividad, «su compromiso con el impulso de la transformación digital en las empresas asturianas y con la ejecución de programas que contribuyan a afrontar con garantías los desafíos del entorno actual y futuro», se indicó.