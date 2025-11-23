El Camino Real de Aller está recuperado a más del 70%

El gran proyecto allerano, la recuperación del Camino Real entre las localidades de Cuevas, en la parroquia de Felechosa, y Moreda, atisba su final. ... Los trabajos se desarrollan en el trazado del antiguo Camino Real que se localiza físicamente en la margen derecha del río San Isidro, discurriendo sensiblemente paralelo al cauce del río.

Las primeras adjudicaciones de los once tramos en los que se divide la actuación se adjudicaron en enero de 2024 con la idea de vertebrar todo el municipio para potenciar el turismo. En la actualidad se han adjudicado seis tramos, el comprendido entre San Antonio y Piñeres quedó desierto, y un octavo está en evaluación. Se trata del comprendido entre Levinco y Entrepeñas, que tiene un coste aproximado de 39.000 euros y que deberá ejecutarse en tres meses. Quedarían los tres comprendidos aproximadamente entre el puente de Cabañaquinta y la zona de Rozá. Un espacio en el que ha sido necesario solicitar permisos al Gobierno del Principado, lo que ha retrasado el proceso.

El pasado mes de julio se consideraba que de los 30 kilómetros a recuperar estaban ejecutados al 70%. Los trabajos se centran en la limpieza y desbroce del antiguo trazado, realizar drenajes, eliminar pequeños desprendimientos, regularizar el firme para permitir caminar con seguridad, ensanchar el trazado y colocar señales.

El Ayuntamiento de Aller comenzaba adjudicando las obras de los dos primeros tramos del Camino Real, que cuenta con una longitud total de 32 kilómetros. En detalle, ahora se va a abordar la recuperación del recorrido correspondiente entre los núcleos de Llanos y Collanzo –con un coste de 37.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses– y el que conecta Felechosa con Cuevas –donde da comienzo el puerto de San Isidro–, con un gasto, en este caso, de 29.663 euros. La totalidad de los trabajos deberá estar terminada para diciembre de 2026, tras una ampliación de plazo solicitada por el Consistorio para garantizar su ejecución ante cualquier imprevisto.

Plan de Sostenibilidad

Actuación que está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST) del concejo, para el que el consistorio cuenta con una subvención de casi dos millones de euros entre el Gobierno estatal y el del Principado, y cuyo coste final rozará los dos millones y medio.

El proyecto enmarca seis ejes programáticos con actuaciones en todas las zonas del municipio, reforzando elementos más alejados de la zona central, como el valle del Ruayer o el entorno de Les Foces del Pino, donde se creará un sendero temático del agua, cuyo coste estimado es de 140.000 euros. Además de la mejora del acceso y la experiencia turística con un programa de iluminación sostenible en la cascada de Xurbeo, trabajos que están presupuestados en 215.000 euros.

Otra iniciativa incluida en el plan es una actuación en Les Foces del Ruayer, donde se construirán una serie de pasarelas sobre el río y anexas a la roca, permitiendo al turista caminar sobre el cauce fluvial. El coste: 310.000 euros. No podía olvidarse el proyecto de otro bien declarado Monumento Natural, el Tejo de Santibáñez de la Fuente, donde habrá un programa de 'videomapping', que se llevará 15.000 euros del total del plan. Senderos sensoriales y miradores completarían la puesta en valor del patrimonio natural del concejo de Aller.

Se completa con inversiones para potenciar la riqueza industrial y minera del municipio. Entre ellas una actuación para crear un sendero en el pozo San Fernando, así como la mejora integral de todo el paisaje industrial de Aller.